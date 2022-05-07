الدرجة الثانية - تأهل 12 فريقا من الدرجة الثالثة.. بينهم 5 للمرة الأولى في تاريخهم

السبت، 07 مايو 2022 - 18:41

كتب : رضا السنباطي

الدوري المصري الدرجة الثانية - في الدرجة الثانية

تغلب العبور على شبين القناطر في المباراة التي جمعتهما على ملعب طوخ بأربعة أهداف دون رد، ليصبح آخر المتأهلين من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

بذلك يكتمل عقد المتأهلين إلى "الممتاز ب"، وهم كالتالي:

المجموعة الأولى:

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية - نادر السيد يعتذر عن استكمال مهمة تدريب مركز شباب طامية الدرجة الثانية - الأوليمبي يتظلم ضد قرار احتساب النقاط لصالح حرس الحدود الدرجة الثانية – مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيف تحصل الأندية على نقاط الرجاء بسبب التزوير الدرجة الثانية - تغيير اسم وشعار مستقبل وطن

تأهل النصر للتعدين بعد هبوطه في موسم 2018-2019.

المجموعة الثانية:

تأهل شبان قنا بعد موسم واحد من هبوطه للدرجة الثالثة.

المجموعة الثالثة:

صعد أسمنت أسيوط بعد موسم واحد من الهبوط.

المجموعة الرابعة:

صعد لا فيينا للمرة الأولى في تاريخه.

المجموعة الخامسة:

تأهل مستقبل وطن للمرة الأولى في تاريخه.

المجموعة السادسة:

تأهل العبور للمرة الأولى في تاريخه.

المجموعة السابعة:

عاد كهرباء الإسماعيلية بعد هبوطه في موسم 2017-2018.

المجموعة الثامنة:

تأهل نادي نبروه بعد هبوطه في موسم 2017-2018.

المجموعة التاسعة:

عاد طنطا بعد هبوطه في الموسم الماضي.

المجموعة العاشرة:

صعد جمهورية شبين بعد موسم واحد من الهبوط.

المجموعة الحادية عشر:

صعد بروكسي ورك للمرة الأولى في تاريخه.

المجموعة الثانية عشر:

صعد هلال مطروح للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نجمة سيناء.

اقرأ أيضا

مقترح لزيادة عدد الجماهير في الدوري

الوداد يضع قدما في نهائي إفريقيا

سيميوني يرفض الممر الشرفي لريال مدريد

تكليف لحازم وبركات لاختيار المدير الفني لاتحاد الكرة

الدرجة الثانية العبور طنطا مستقبل وطن كهرباء الإسماعيلية النصر للتعدين الدرجة الثالثة
نرشح لكم
الدرجة الثانية - نادر السيد يعتذر عن استكمال مهمة تدريب مركز شباب طامية الدرجة الثانية - الأوليمبي يتظلم ضد قرار احتساب النقاط لصالح حرس الحدود الدرجة الثانية - تغيير اسم وشعار مستقبل وطن الدرجة الثانية – مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيف تحصل الأندية على نقاط الرجاء بسبب التزوير أسوان يطلب تعديل مباراته ضد الألومنيوم بسبب الزمالك الأوليمبي: لن نصمت على احتساب النقاط لـ حرس الحدود.. وكيف لا يحول التزوير إلى النيابة؟ الدرجة الثانية - حرس الحدود يحصد 3 نقاط بسبب لاعب الرجاء بسبب الأزمة المالية.. استقالة مصطفى عبده من تدريب كفر الشيخ
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - ريال بيتيس ضد برشلونة 8 ثاتيه | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) توتنام.. بداية المباراة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أقل عدد نقاط + أسوأ حصيلة دفاعية = مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي ضد وفاق سطيف 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل وفاق سطيف - خماسي وسط.. وعبد المؤمن جابو يقود الهجوم أمام الأهلي 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح يصل لرقم جديد مع ليفربول 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعادل سلبي بين مصطفى محمد وتريزيجيه في الدوري التركي 38 دقيقة | المحترفون
أزبيليكويتا عن مالك تشيلسي الجديد: من المؤسف أننا لم نقدم له الفوز الأول 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار