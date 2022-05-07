الدرجة الثانية - تأهل 12 فريقا من الدرجة الثالثة.. بينهم 5 للمرة الأولى في تاريخهم

تغلب العبور على شبين القناطر في المباراة التي جمعتهما على ملعب طوخ بأربعة أهداف دون رد، ليصبح آخر المتأهلين من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

بذلك يكتمل عقد المتأهلين إلى "الممتاز ب"، وهم كالتالي:

المجموعة الأولى:

تأهل النصر للتعدين بعد هبوطه في موسم 2018-2019.

المجموعة الثانية:

تأهل شبان قنا بعد موسم واحد من هبوطه للدرجة الثالثة.

المجموعة الثالثة:

صعد أسمنت أسيوط بعد موسم واحد من الهبوط.

المجموعة الرابعة:

صعد لا فيينا للمرة الأولى في تاريخه.

المجموعة الخامسة:

تأهل مستقبل وطن للمرة الأولى في تاريخه.

المجموعة السادسة:

تأهل العبور للمرة الأولى في تاريخه.

المجموعة السابعة:

عاد كهرباء الإسماعيلية بعد هبوطه في موسم 2017-2018.

المجموعة الثامنة:

تأهل نادي نبروه بعد هبوطه في موسم 2017-2018.

المجموعة التاسعة:

عاد طنطا بعد هبوطه في الموسم الماضي.

المجموعة العاشرة:

صعد جمهورية شبين بعد موسم واحد من الهبوط.

المجموعة الحادية عشر:

صعد بروكسي ورك للمرة الأولى في تاريخه.

المجموعة الثانية عشر:

صعد هلال مطروح للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نجمة سيناء.

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