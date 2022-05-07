عودة إمام عاشور لتدريبات الزمالك قبل مواجهة إنبي

السبت، 07 مايو 2022 - 18:34

كتب : إبراهيم رمضان

إمام عاشور - الزمالك والمصري

شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم السبت، التي أقيمت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعاد إمام عاشور لتدريبات الزمالك بعد حصوله على راحة من الجهاز الفني، وذلك لغيابه عن مباراة إنبي المقبلة للإيقاف بسبب حصوله على 3 إنذارات.

وحصل إمام عاشور على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني السابقة، التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

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ويلعب الزمالك ضد إنبي في الجولة الـ18 من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة. بينما يأتي إنبي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

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