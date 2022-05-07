هبط كما صعد.. واتفورد يرافق نورويتش سيتي إلى التشامبيونشيب

أصبح واتفورد ثاني الهابطين لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" بعد الهزيمة من كريستال بالاس بهدف دون رد.

وسجل ويلفرد زاها هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء حصل عليها مارك أوليسي في الدقيقة 31.

وتلقى حسن كامارا لاعب واتفورد البطاقة الحمراء في الدقيقة 69.

الهزيمة أوقفت رصيد واتفورد عند 22 نقطة قبل 3 مباريات متبقية ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية بجانب نورويتش سيتي.

ويتنافس إيفرتون وبيرنلي وليدز يونايتد من أجل الهروب من الهبوط رفقة الثنائي السابق.

ولم ينجح واتفورد في البقاء في الدوري لأكثر من موسم ليعود من جديد إلى التشامبيونشيب بعد ستة انتصارات وأربعة تعادلات و25 هزيمة.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تهبط فيها واتفورد إلى التشامبيونشيب من البريميرليج.

وضمن الثنائي فولام وبورنموث التواجد في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل مع منافسة بين شيفيلد يونايتد وهدرسفيلد ولوتون تاون ونوتنجهام فورست على المقعد الأخير.

اقرأ أيضا

مقترح لزيادة عدد الجماهير في الدوري

الوداد يضع قدما في نهائي إفريقيا

سيميوني يرفض الممر الشرفي لريال مدريد

تكليف لحازم وبركات لاختيار المدير الفني لاتحاد الكرة