تريزيجيه ومصطفى محمد أساسيان في مواجهة باشاك شاهير وجالاتا سراي

السبت، 07 مايو 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

يلعب ثنائي منتخب مصر مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في مواجهة أسطنبول باشاك شاهير وجالاتا سراي في الدوري التركي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

تريزيجيه

النادي : إسطنبول باشاك شهير

جالاتا سراي

ويلعب باشاك شاهير ضد جالاتا سراي في الجولة الـ36 من الدوري التركي.

ويقود تريزيجيه هجوم فريقه باشاك شاهير، وكذلك يلعب مصطفى محمد في تشكيل جالاتا سراي الأساسي.

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ويحتل باشاك شاهير المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 60 نقطة، بينما يأتي جالاتا سراي في المركز الـ13 برصيد 47 نقطة.

ولعب مصطفى محمد 38 مباراة مع جالاتا سراي في مختلف البطولات الموسم الحالي، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

بينما لعب تريزيجيه 10 مباريات مع فريقه منذ يناير الماضي سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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