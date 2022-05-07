نابولي يُبقى على حظوظه الضئيلة في لقب الدوري الإيطالي بفوز صعب على تورينو

السبت، 07 مايو 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

نابولي - تورينو

أبقى نابولي على حظوظه الضئيلة في حصد لقب الدوري الإيطالي بالفوز على تورينو خارج القواعد بهدف دون رد في الجولة 36.

سجل هدف اللقاء الوحيد: فابيان رويز.

فوز رفع رصيد نابولي إلى 73 نقطة في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر.

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وفي حال فوز ميلان غدا على هيلاس فيرونا ستنتهي حظوظ البارتينوبي في حصد اللقب.

الشوط الأول من اللقاء انتهى بدون أهداف.

وبعد مرور 60 دقيقة من عمر اللقاء أهدر لورينزو إنسيني ركلة جزاء.

وسجل الإسباني فابيان رويز هدف الفوز في الدقيقة 73 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

فوز نابولي كبّد تورينو الخسارة الثالثة عشر له في الدوري الإيطالي وتوقف رصيده 47 نقطة.

تورينو في الجولة المقبلة -قبل الأخيرة- سيحل ضيفا على هيلاس فيرونا، بينما سيستضيف نابولي على ميدانه جنوى.

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