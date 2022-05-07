الدرجة الثانية - نادر السيد يعتذر عن استكمال مهمة تدريب مركز شباب طامية

السبت، 07 مايو 2022 - 15:57

كتب : رضا السنباطي

نادر السيد - مركز شباب طامية

اعتذر نادر السيد عن استكمال مهمته التدريبية مع مركز شباب طامية ضمن مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية بسبب خوض فترة تدريبية في أوروبا.

وصرّح محسن جميل رئيس مركز شباب طامية لـ FilGoal.com: "تقدم نادر السيد المدير الفني للفريق باعتذاره عن قيادة الفريق نظرا لخوضه فترة تدريبية في هولندا وسويسرا وستنتهي الفترة خلال نهاية جولات الدرجة الثانية حيث يتبقى 5 جولات فقط".

وأضاف "قررنا قبول اعتذاره وإسناد المهمة إلى فؤاد سلامة".

أخبار متعلقة
نجم شباب طامية لـ في الجول: استبدلوني دون إخباري.. والنادي يرد: هو من طلب الرحيل مركز شباب طامية لـ في الجول: السيد حمدي مدربا للفريق.. نسعى لنجاح تجربته الأولى

وأوضح "من الوارد عودة نادر السيد للفريق في الموسم الجديد إذا حدث اتفاق بيننا ونحن راضون عن الفريق في الموسم الحالي والتواجد في المركز السادس وابتعدنا عن منطقة الهبوط".

ويحتل مركز شباب طامية المركز السادس بعد مرور 25 جولة حصد خلالها 33 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.

وبدأ الفريق الموسم تحت قيادة فنية من رجب بديني ثم فؤاد سلامة ثم نادر السيد وعاد فؤاد سلامة لمنصب المدرب العام ثم منصب المدير الفني.

وقاد أيضا فؤاد سلامة الفريق مؤقتا خلال مشاركة نادر السيد في تحليل بطولة كأس العرب.

اقرأ أيضا:

رد رسمي من فيفا على طلب الجزائر

مؤتمر أنشيلوتي – عن احترام أتليتكو والهوس بكرة القدم

بسيوني يكشف كواليس رحيله عن غزل المحلة

روما يكافئ 166 مشجعا

نادر السيد الدرجة الثانية مجموعة الصعيد مركز شباب طامية
نرشح لكم
الدرجة الثانية - الأوليمبي يتظلم ضد قرار احتساب النقاط لصالح حرس الحدود الدرجة الثانية - تغيير اسم وشعار مستقبل وطن الدرجة الثانية – مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيف تحصل الأندية على نقاط الرجاء بسبب التزوير أسوان يطلب تعديل مباراته ضد الألومنيوم بسبب الزمالك الأوليمبي: لن نصمت على احتساب النقاط لـ حرس الحدود.. وكيف لا يحول التزوير إلى النيابة؟ الدرجة الثانية - حرس الحدود يحصد 3 نقاط بسبب لاعب الرجاء بسبب الأزمة المالية.. استقالة مصطفى عبده من تدريب كفر الشيخ الدرجة الثانية - بيان: بسبب نقاط حرس الحدود والرجاء.. الأوليمبي يهدد بالتصعيد إلى فيفا
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. انطلاق المباراة 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شامبيونشيب – شيفيلد يقتنص بطاقة الملحق برباعية في فولام.. ولوتون يلحق به 12 دقيقة | أوروبا
الدرجة الثانية - نادر السيد يعتذر عن استكمال مهمة تدريب مركز شباب طامية 13 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر بيولي: مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في عقولنا.. وأراهن أن ميلان سيقدم أفضل ما لديه غدا 27 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول – مقترح من رابطة الأندية لزيادة الحضور الجماهيري في الدوري 50 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - لوكاكو أساسي أمام ولفرهامبتون.. وماونت وهافيرتز وزياش على الدكة 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو (0)-(2) الوداد.. القائم يمنع هدفا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل أبطال إفريقيا - مبينزا والمترجي يقودان الوداد.. وأزولو ويانو في هجوم بترو أتليتكو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار