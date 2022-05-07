الدرجة الثانية - نادر السيد يعتذر عن استكمال مهمة تدريب مركز شباب طامية

اعتذر نادر السيد عن استكمال مهمته التدريبية مع مركز شباب طامية ضمن مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية بسبب خوض فترة تدريبية في أوروبا.

وصرّح محسن جميل رئيس مركز شباب طامية لـ FilGoal.com: "تقدم نادر السيد المدير الفني للفريق باعتذاره عن قيادة الفريق نظرا لخوضه فترة تدريبية في هولندا وسويسرا وستنتهي الفترة خلال نهاية جولات الدرجة الثانية حيث يتبقى 5 جولات فقط".

وأضاف "قررنا قبول اعتذاره وإسناد المهمة إلى فؤاد سلامة".

وأوضح "من الوارد عودة نادر السيد للفريق في الموسم الجديد إذا حدث اتفاق بيننا ونحن راضون عن الفريق في الموسم الحالي والتواجد في المركز السادس وابتعدنا عن منطقة الهبوط".

ويحتل مركز شباب طامية المركز السادس بعد مرور 25 جولة حصد خلالها 33 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.

وبدأ الفريق الموسم تحت قيادة فنية من رجب بديني ثم فؤاد سلامة ثم نادر السيد وعاد فؤاد سلامة لمنصب المدرب العام ثم منصب المدير الفني.

وقاد أيضا فؤاد سلامة الفريق مؤقتا خلال مشاركة نادر السيد في تحليل بطولة كأس العرب.

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