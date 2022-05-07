مؤتمر بيولي: مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في عقولنا.. وأراهن أن ميلان سيقدم أفضل ما لديه غدا

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان عن مواجهة هيلاس فيرونا في الجولة 36 من الدوري الإيطالي وكذلك أشاد بـ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد.

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة، بعدما فاز إنتر على إمبولي بنتيجة 4-2.

ويتصدر إنتر الترتيب بشكل مؤقت برصيد 78 نقطة ويليه ميلان بفارق نقطة قبل لقاء فيرونا غدا الأحد.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي عن تأثير فوز إنتر على مواجهته ضد فيرونا: "إنها مثل المباريات السابقة، نحن الآن في نقطة نعتبر فيها جميع المباريات بمثابة نهائي، أرى الاهتمام والحافز".

وأضاف "نعلم أن فيرونا يستطيع خلق الصعوبات لكننا واجهنا صعوبات مؤخرا جعلتنا ننمو، حان الوقت لنظهر أننا لسنا فقط جيدين بل يمكننا أن نكون الأفضل".

وأكمل "نحن وفيرونا نسجل كثيرا في بداية المباريات، بداية المباراة ستكون مهمة، وإذا كانت المباراة طويلة كالعادة، سنحاول تغيير خصائصنا حسب تطور اللقاء بالتغييرات".

وواصل "الخطوة كما هي دائما، نحاول السيطرة على المباريات، لذلك علينا أن نكون هذا الفريق من البداية للنهاية، مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عقولنا، ريال مدريد فاز بقلبه وروحه وعقليته، عليك أن تقدم كل شيء في كل مباراة".

وأردف "الكل يتوقع أننا قد نكون الملاحقين، أراهن أن الفريق سيقدم أفضل ما لديه غدا".

وعن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قال: "هو مهم لنا، يفعل كل شيء ليساعدنا".

وعن مشاهدة مباراة أمس الجمعة أجاب: "لم أشاهد مباراة إنتر ضد إمبولي، شاهدت الحصة التدريبية مجددا ثم مباراة التنس العظيمة للظاهرة ألكاراز".

وأشاد بكارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد قائلا: "أنشيلوتي أسطورة، هو على قمة كل شيء، أكاد أعرفه لكن اعتقد أن لديه القدرة على دخول قلوب وعقول اللاعبين، هي أفضل خاصية يمتلك المدرب".

وأتم عن تأثير الحكام قائلا: "كل شيء يعتمد على ميلان يمكننا التحكم فيه. ثم الأشخاص الذين يتخذون خيارات أخرى وسنحترمهم".

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