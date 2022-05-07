مؤتمر بيولي: مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في عقولنا.. وأراهن أن ميلان سيقدم أفضل ما لديه غدا

السبت، 07 مايو 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان عن مواجهة هيلاس فيرونا في الجولة 36 من الدوري الإيطالي وكذلك أشاد بـ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد.

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة، بعدما فاز إنتر على إمبولي بنتيجة 4-2.

ويتصدر إنتر الترتيب بشكل مؤقت برصيد 78 نقطة ويليه ميلان بفارق نقطة قبل لقاء فيرونا غدا الأحد.

أخبار متعلقة
سيدورف: هذا وجه الشبه بين ريال مدريد الحالي وميلان 2007.. وطريقة تغلبهم على سيتي لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يرغب في الحفاظ على رافائيل لياو الدوري الإيطالي - إنتر يضغط على صدارة ميلان بفوز مثير الدوري الإيطالي - خطأ قاتل يقرب ميلان خطوة جديدة من اللقب

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي عن تأثير فوز إنتر على مواجهته ضد فيرونا: "إنها مثل المباريات السابقة، نحن الآن في نقطة نعتبر فيها جميع المباريات بمثابة نهائي، أرى الاهتمام والحافز".

وأضاف "نعلم أن فيرونا يستطيع خلق الصعوبات لكننا واجهنا صعوبات مؤخرا جعلتنا ننمو، حان الوقت لنظهر أننا لسنا فقط جيدين بل يمكننا أن نكون الأفضل".

وأكمل "نحن وفيرونا نسجل كثيرا في بداية المباريات، بداية المباراة ستكون مهمة، وإذا كانت المباراة طويلة كالعادة، سنحاول تغيير خصائصنا حسب تطور اللقاء بالتغييرات".

وواصل "الخطوة كما هي دائما، نحاول السيطرة على المباريات، لذلك علينا أن نكون هذا الفريق من البداية للنهاية، مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عقولنا، ريال مدريد فاز بقلبه وروحه وعقليته، عليك أن تقدم كل شيء في كل مباراة".

وأردف "الكل يتوقع أننا قد نكون الملاحقين، أراهن أن الفريق سيقدم أفضل ما لديه غدا".

وعن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قال: "هو مهم لنا، يفعل كل شيء ليساعدنا".

وعن مشاهدة مباراة أمس الجمعة أجاب: "لم أشاهد مباراة إنتر ضد إمبولي، شاهدت الحصة التدريبية مجددا ثم مباراة التنس العظيمة للظاهرة ألكاراز".

وأشاد بكارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد قائلا: "أنشيلوتي أسطورة، هو على قمة كل شيء، أكاد أعرفه لكن اعتقد أن لديه القدرة على دخول قلوب وعقول اللاعبين، هي أفضل خاصية يمتلك المدرب".

وأتم عن تأثير الحكام قائلا: "كل شيء يعتمد على ميلان يمكننا التحكم فيه. ثم الأشخاص الذين يتخذون خيارات أخرى وسنحترمهم".

اقرأ أيضا:

رد رسمي من فيفا على طلب الجزائر

مؤتمر أنشيلوتي – عن احترام أتليتكو والهوس بكرة القدم

بسيوني يكشف كواليس رحيله عن غزل المحلة

روما يكافئ 166 مشجعا

الدوري الإيطالي إنتر ميلان ميلان هيلاس فيرونا ستيفانو بيولي
نرشح لكم
ميهايلوفيتش: أردت فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.. وكونك مريضا يجعلك تفهم معنى الحياة روما يكافئ 166 مشجعا حضروا خسارة بودوجليمت بتذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الدوري الإيطالي - ليتشي يتوج بلقب الدرجة الثانية بحضور قياسي.. وكريمونيسي يعود بعد غياب 26 عاما أمل البقاء يستمر.. هدفان متأخران يقلبان تأخر جنوى إلى فوز على يوفنتوس الدوري الإيطالي - عودة من بعيد أمام إمبولي تعيد آمال إنتر للظفر باللقب انتهت في إيطاليا - إنتر (4)-(2) إمبولي.. الزرق يعود من بعيد ويقفزون للصدارة تقرير: تمت.. ديبالا يتفق مع إنتر على تفاصيل تعاقده تقرير: فرينكي دي يونج الحلم المستحيل لـ يوفنتوس
أخر الأخبار
سيميوني: نحترم ريال مدريد لكن شعبنا أكثر 20 دقيقة | الدوري الإسباني
مصري أو أجنبي.. تكليف حازم إمام ومحمد بركات باختيار مدير فني لاتحاد الكرة 36 دقيقة | مصر
استراحة الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. تعادل مستمر 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شامبيونشيب – شيفيلد يقتنص بطاقة الملحق برباعية في فولام.. ولوتون يلحق به 52 دقيقة | أوروبا
الدرجة الثانية - نادر السيد يعتذر عن استكمال مهمة تدريب مركز شباب طامية 54 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر بيولي: مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في عقولنا.. وأراهن أن ميلان سيقدم أفضل ما لديه غدا ساعة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول – مقترح من رابطة الأندية لزيادة الحضور الجماهيري في الدوري ساعة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - لوكاكو أساسي أمام ولفرهامبتون.. وماونت وهافيرتز وزياش على الدكة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار