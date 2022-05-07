ميهايلوفيتش: أردت فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.. وكونك مريضا يجعلك تفهم معنى الحياة

السبت، 07 مايو 2022 - 14:17

كتب : FilGoal

ميهايلوفيتش - بولونيا

يفضل سينسيا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي، وتحدث عن عودته بعد صراعه مع مرض السرطان.

وسيتواجد المدرب الصربي على مقاعد البدلاء لمباراة فريقه ضد فينتسيا في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

وقال ميهايلوفيتش في المؤتمر الصحفي: "إنتر أراد الفوز بالمباراة بشكل افتراضي وهذا أغضبني".

أخبار متعلقة
ميهايلوفيتش يغادر المستشفى ويقترب من العودة لقيادة فريقه رسالة دعم من بيولي إلى ميهايلوفيتش: سنواجهك على الخط قريبا ميهايلوفيتش يعلن محاربة سرطان الدم من جديد: سأعطيه درسا آخر في ليلة دعم ميهايلوفيتش.. ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا

وأضاف "قلت للاعبين إن إنتر حاولوا الفوز خارج الملعب لأنهم يعلمون أنهم لن يحققوا ذلك على أرض الملعب. "

وأكمل "أنا أحب إنتر وأحترمهم كثيرا، بما في ذلك سيموني إنزاجي، لكن أزعجني موقفهم قبل المباراة. لم أستطع النوم في الليل".

بولونيا فاز على إنتر في مباراة مؤجلة الشهر الماضي، منعت النيراتزوري من خطف صدارة الدوري من ميلان.

وعن المفضل له للفوز بلقب الدوري الإيطالي، أجاب: "أردت أن يفوز نابولي باللقب، لكن بين ميلان وإنتر ليس لدي أي تفضيلات، أحب أسلوب لعب نابولي وشغفهم جماهيرهم، من الجيد للكرة الإيطالية أن يفوز نابولي باللقب".

ويلتقي نابولي مع تورينو اليوم السبت ويحتاج للفوز مع تعثر ميلان من أجل أن تظل حظوظه قائمة في الفوز بلقب الدوري وإن كانت ضئيلة.

وتحدث عن تعافيه من المرض والعودة مرة أخرى: "منذ اللحظة الأولى التي ذهبت فيها إلى المستشفى، كان هدفي هو العودة إلى طبيعتي في أسرع وقت ممكن. أن تكون بصحة جيدة يجعلك تستمتع بالحياة، لكن كونك مريضا يجعلك تفهم معناها. يجب أن أقول هذه المرة كان الأمر أكثر صعوبة".

وأتم "بسبب فيروس كورونا، تمكنت من رؤية زوجتي لمدة ثلاث ساعات فقط في اليوم. في المرة الأولى في عام 2019 تلقيت زيارات كثيرة من الأصدقاء. من الصعب أن تكون وحيدا دائما. عانيت كثيرا. تمكنت من التحدث إلى عائلتي واللاعبين بفضل التكنولوجيا. لطالما كان الفريق والنادي والموظفون والأطباء قريبون مني. كان الأمر فظيعا، لكنني هنا وهذا هو الأكثر أهمية".

ميهايلوفيتش منذ أن عاد للمستشفى مرة أخرى في مارس الماضي لخوض مرحلة جديدة مع العلاج، تعادل في 4 مباريات ضد ميلان ويوفنتوس وروما وأودينيزي، وفاز على إنتر وسامبدوريا.

ويحتل بولونيا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة من 35 مباراة.

اقرأ أيضا:

رد رسمي من فيفا على طلب الجزائر

مؤتمر أنشيلوتي – عن احترام أتليتكو والهوس بكرة القدم

بسيوني يكشف كواليس رحيله عن غزل المحلة

روما يكافئ 166 مشجعا

الدوري الإيطالي سينسيا ميهايلوفيتش بولونيا نابولي
نرشح لكم
روما يكافئ 166 مشجعا حضروا خسارة بودوجليمت بتذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الدوري الإيطالي - ليتشي يتوج بلقب الدرجة الثانية بحضور قياسي.. وكريمونيسي يعود بعد غياب 26 عاما أمل البقاء يستمر.. هدفان متأخران يقلبان تأخر جنوى إلى فوز على يوفنتوس الدوري الإيطالي - عودة من بعيد أمام إمبولي تعيد آمال إنتر للظفر باللقب انتهت في إيطاليا - إنتر (4)-(2) إمبولي.. الزرق يعود من بعيد ويقفزون للصدارة تقرير: تمت.. ديبالا يتفق مع إنتر على تفاصيل تعاقده تقرير: فرينكي دي يونج الحلم المستحيل لـ يوفنتوس لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يرغب في الحفاظ على رافائيل لياو
أخر الأخبار
مباشر أبطال إفريقيا - الوداد يواجه بترو أتليتكو 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل أبطال إفريقيا - مبينزا والمترجي يقودان الوداد.. وأزولو ويانو في هجوم بترو أتليتكو 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
"كله هيشارك".. "مدينتي هاف ماراثون" يطلق سباق 3 كم يناسب مختلف الأعمار 33 دقيقة | رياضات أخرى
ميهايلوفيتش: أردت فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.. وكونك مريضا يجعلك تفهم معنى الحياة 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر أنشيلوتي – عن احترام أتليتكو والهوس بكرة القدم.. والاستمرار مع ريال مدريد حتى سن الـ80 54 دقيقة | الدوري الإسباني
روما يكافئ 166 مشجعا حضروا خسارة بودوجليمت بتذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي - ليتشي يتوج بلقب الدرجة الثانية بحضور قياسي.. وكريمونيسي يعود بعد غياب 26 عاما ساعة | الدوري الإيطالي
أول رد رسمي من فيفا على طلب الجزائر بإعادة مباراة الكاميرون 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار