اتحاد السلة يكشف لـ في الجول موعد وصول الحكام الأجانب لنهائي الدوري

كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن موعد وصول طاقم الحكام الأجانب لسلسلة مباريات نهائي دوري المحترفين.

وقال عبد المطلب في تصريحات لـFilGoal.com: "طاقم تحكيم أجنبي يصل مصر غدا السبت لإدارة مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في نهائي الدوري".

وأضاف "الطاقم ليس عربيا لكني أفضل الإعلان عن تفاصيل الحكام فور وصولوهم سواء جنسيتهم أو عددهم".

وكان خالد القوصى عضو مجلس إدارة الاتحادقد كشف بأنه تم مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة باستقدام أربعة حكام لإدارة مباريات نهائى السوبر.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الأهلي مساء الأحد في المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري المحترفين لكرة السلة.

وتقام سلسلة النهائي بنظام Best of 5 على أن يحرز باللقب من يفوز بثلاث مباريات.

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