تشكيل المصري – شحاتة يحرس المرمى ضمن تعديلات كثيرة أمام الإسماعيلي

الجمعة، 06 مايو 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بهدف عمرو مرعي في مرمى نهضة بركان

يدخل النادي المصري مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من أسماء كثيرة مختلفة عن التي لعب بها المباريات الأخيرة بعد واقعة التمرد.

أعلن معين الشعباني مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

تشكيل المصري شهد تواجد محمد شحاتة كحارس أساسي لأول مرة في ظل استبعاد أحمد مسعود الحارس الأساسي، وتواجد عصام ثروت الحارس الثاني على مقاعد البدلاء.

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من جهة أخرى، بدأ أسامة الجزار كظهير أيمن بدلا من كريم العراقي، فيما يلعب الشعباني بثلاثة لاعبين في الدفاع لأول مرة مكونين من ياسر حمد، وهيثم العيوني، وبإضافة الشاب إسلام المزين إليهم.

مصطفى أيمن الظهير الأيسر الشاب سيبدأ كأساسي بعد فسخ التعاقد مع أحمد شديد قناوي بالتراضي، فيما عمر عبد الفتاح "عموري" الجناح الجديد للفريق كأساسي لأول مرة منذ انضمامه من الجونة خلال شهر يناير الماضي.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: محمد شحاتة.

الدفاع: أسامة الجزار – ياسر حمد – إسلام المزين – هيثم العيوني – مصطفى أيمن.

الوسط: إيزي إيميكا – إلياس الجلاصي.

أمامهما: عمر عبد الفتاح "عموري" – زياد فرج.

الهجوم: أوستين أموتو.

ويتواجد فريد شوقي، وعمرو مرعي، وأحمد حمودي على مقاعد البدلاء، بجانب محمد عنتر، ومحمد عبد اللطيف "جريندو"، وأحمد علاء، حسن علي، وعصام ثروت، وكريم العراقي.

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