مؤتمر تشافي: ريال مدريد لم يفعل معنا ذلك لأننا أجهزنا عليهم.. والأفضل لا يفوز دائما

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، أن فريقه أحسن التعامل مع ريال مدريد بعكس الأندية الأخرى التي أطاح بها الميرنجي من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحل ضيفا على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فياماريان مساء السبت بالجولة 35 للدوري الإسباني، والفوز يضمن له رسميًا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: "لدينا فرصة ذهبية أمام بيتيس، لأن أحد أهدافنا التأهل لدوري أبطال أوروبا، وبيتيس هو منافس مباشر. نراها مباراة حاسمة، يجب أن نحقق الحد الأدنى من أهداف النادي. ذلك ليس سهلًا ولكن سنحول تحفيز أنفسنا. بيتيس يمتلك مدربًا هائلًا ولاعبين كبار، إنهم أبطال كأس الملك، ستكون مباراة صعبة ولكن سنحاول التأهل لدوري الأبطال".

كما أعلن غياب مارك أندري تير شتيجن وجيرارد بيكيه بداعي الإصابة: "تير شتيجن ليس بخير، أمس عانى من مشاكل في المعدة، كان يريد التواجد معنا ولكن اليوم أيضًا شعر بالسوء. أمّا بيكيه فلديه مشاكل في أوتار العضلة الضامة، سيغيب غدًا. ذلك مؤسف لأنه لاعب مهم لكنه قام بمجهود زائد عن الحد والآن يدفع الثمن".

وعما إذا كانت قيمة الانتصار 4-0 على ريال مدريد قد زادت بعد النتائج الرائعة لمنافسه في أوروبا، أوضح تشافي: "أعطينا لذلك الفوز قيمته وقتها، والآن أيضًا نفعل ذلك، ولكن ذلك لم يعن لنا أي لقب. أعتقد أن ما فعلناه بشكل مختلف هو أنه في اللحظة التي سنحت لنا بالإجهاز على ريال مدريد، فعلنا ذلك. تاريخ ريال مدريد يتحدث عنه، لو أهدرت أمامه كرة الـ 2-0 أو الـ 3-0، فإنه سيعود في المباراة. ونحن أعطينا أهمية كبيرة للـ 4-0، خصوصًا للطريقة التي فزنا بها، هذا يخبرنا عن كيف لنا أن ننافس".

ورفض تشافي الحديث عن أهداف فريقه الموسم المقبل: "لا يمكننا التفكير في أهداف المستقبل. الآن يجب أن نصل لدوري الأبطال، بعدها سنعقد صفقات وسنقوم بتخطيط اقتصادي وعندها سنحدد الأهداف".

كما أشاد بالمنافس: "أتوقع أن يدخل بيتيس المباراة بكثير من الثقة، إنهم في خضم الاحتفالات، ويقدمون موسما مميزا، يجب أن نهنئ بيتيس وبيليجريني. يقدمون موسما تاريخيا وغدا تنتظرنا مباراة صعبة. لديهم أفراد مميزون ويلعبون جيدا على المستوى الجماعي".

وتلقى تشافي سؤالًا جديدًا عن ريال مدريد بشأن ما إذا كان برشلونة قادرًا على الإطاحة بأقوى فرق أوروبا بسيناريوهات مجنونة مماثلة: "نحن لدينا أسلوب لعب مختلف، واستطعنا الفوز بمباريات بدأناها خاسرين مثلما حدث في سان سيباستيان أو فياريال. هناك ظروف. لكن ريال مدريد يمتلك ذلك، عندما تسامحه في الفرص فإنه يستطيع العودة في المباريات، ليس هناك سر في ذلك، لو سجلوا أمامنا هدف تقليص الفارق بينما نحن متقدمين 2-0، بالتأكيد كانوا سيعودون، هذا هو حمضهم النووي. نحن لدينا أسلوب لعب مختلف. والأفضل لا يفوز دائمًا".

وأبدى تشافي ارتياحه لعودة أنسو فاتي ومشاركته من جديد: "فاتي بخير، هو جاهز بدنيا، لكن يجب أن نتعامل معه بحذر، الخطة أن تزيد حدة تدريباته بشكل تدريجي، سيساعدنا بالتأكيد".

وشدد على ضرورة استغلال الفرص المهدرة: "في مباريات عديدة حدث معنا ذلك، خسرنا أمام رايو فايكانو وقادش بعد أن سددنا 25 و28 مرة. يجب أن نتحسن أمام المرمى، بات من المهم أن تتقدم أولا في النتيجة، أعتقد أننا نلعب جيدا، وأمام مايوركا قدمنا عرضا جيدا في رأيي، تحسسنا منذ نوفمبر والمؤسف أن النتائج لم تكن حاضرة في آخر المباريات".

ووجّه تشافي رسالة للذين يعتقدون أن سيناريوهات ريال مدريد المجنونة أفضل من كرة برشلونة الجميلة: "رسالتي هي تاريخ برشلونة، نحن نلعب ونفوز لسنوات بطريقة أخرى، لا أعرف إن كانوا 10 سنوات، أم 15، أم 20، بهذه الطريقة حققنا 5 دوري أبطال واعتراف الجميع على مستوى العالم. الناس تتذكر دائما برشلونة جوارديولا وميسي، ويرونه أفضل فريق في التاريخ. بغض النظر عن الفوز، كيفية الفوز مهمة أيضًا. ليس لدي أي شكوك، هذا هو طريق برشلونة، رسالتي هي أنه يجب أن نصمم ونؤمن، مشجع برشلونة يشعر بالفخر للغاية بطريقة اللعب، ودون مقارنة مع أي فريق آخر، فإن لاعبنا يكون مستمتعًا".

وكشف: "في نوفمبر أخبروني أن هدف برشلونة الأساسي هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، ومنذ تلك اللحظة حضرت للقتال من أجل البطولات، سنرى ما سيحدث الموسم المقبل".

وأوضح أن فريقه سيقف ممرًا شرفيًا لـ بيتيس بطل الكأس: "بالنسبة لنا الأمر واضح، إنه تعبير عن الاحترام والروح الرياضية، ولا شيء أكثر. بيتيس يستحق ذلك، ولا أكثر. بالنسبة لي لا يجب التفكير أبعد من الاحترام والروح الرياضية، لو لم نعبر عن ذلك فسيكون ذلك خطأ. أخبرتهم في السابق أنني مستعد لتقديم الممر الشرفي لـ ريال مدريد ولم يكن لدي مشكلة، أما غير ذلك فهي جدليات وقصص. بالنسبة لنا هي روح رياضية واحترام، ولذلك نعم، سنقف ممرا شرفيا لـ بيتيس".

وأشار بخصوص المفاوضات مع جافي: "تجديد عقد جافي مهم للغاية، قلت ذلك عدة مرات، إنه لاعب الحاضر وآمل أن يصلوا لاتفاق، أتفهم أن رغبة اللاعب ووكيله إيفان دي لا بينيا والنادي هي المواصلة معا، سيكون نبأ سارًا".

وأتم القائد الأسبق لـ برشلونة: "قميص برشلونة وزنه أكبر من أي مكان آخر، لقد رأيت زملاء سابقين يتألقون في أندية أخرى ولكن عندما حضروا هنا واجهوا صعوبة كبيرة. برشلونة يبحث عن الكمال، إنها عدة عوامل تجعل ذلك القميص أكثر ثقلا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، فيما يأتي بيتيس خامسًا برصيد 58 نقطة.

طالع أيضا:

تصريحات نارية من صلاح عن نهائي كييف

الممر الشرفي.. بين الاحترام والإذلال

مدرب وفاق سطيف يتحدث عن نتائج الأهلي السلبية

أرسنال يجدد عقد أرتيتا

لاعب وفاق سطيف يتحدى الأهلي