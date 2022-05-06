توصية من رابطة الأندية لاتحاد الكرة للحد من عملية تغيير المدربين في الدوري المصري

تقدّمت رابطة الأندية المحترفة بتوصية للاتحاد المصري لكرة القدم، بعدم قيد المديرين الفنيين الجدد الذين سبق لهم تدريب فريق آخر في نفس الموسم.

وناشدت الرابطة اتحاد الكرة بعدم الموافقة على قيد هؤلاء المدربين، في محاولة لتقنين عملية تغيير المدربين بين أندية الدوري المصري.

وكان الأيام الأخيرة قد شهدت تنقلات مكثفة بين مدربي الدوري المصري الممتاز، خصوصًا برحيل عبد الحميد بسيوني عن غزل المحلة وتولي سموحة الذي رحل عنه أحمد سامي لتولي تدريب سيراميكا كليوبترا الذي رحل عنه هيثم شعبان.

🚨 توصية من رابطة الأندية لاتحاد الكرة بعدم الموافقة على قيد أي مدير فني جديد في أي نادي إذا كان قد سبق له العمل في نادي آخر في نفس الموسم.#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/pv79EcTaXV — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) May 6, 2022

وضمت لائحة الدوري المصري في الموسمين الماضيين بندًا يمنع المدرب المستقيل من فريقه، من تولي تدريب فريق آخر، لكن ذلك البند سقط من لائحة الموسم الحالي.

وأجرت أندية الزمالك، وبيراميدز، وسموحة، وفاركو، وغزل المحلة، والاتحاد، وسيراميكا كليوبترا، والجونة، والمقاولون العرب، والإسماعيلي، ومصر للمقاصة، وإيسترن كومباني، تعديل أو أكثر على أجهزتها الفنية خلال الدور الأول الذي لم تُلعَب كل مبارياته حتى اللحظة.

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