توصية من رابطة الأندية لاتحاد الكرة للحد من عملية تغيير المدربين في الدوري المصري

الجمعة، 06 مايو 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

تقدّمت رابطة الأندية المحترفة بتوصية للاتحاد المصري لكرة القدم، بعدم قيد المديرين الفنيين الجدد الذين سبق لهم تدريب فريق آخر في نفس الموسم.

وناشدت الرابطة اتحاد الكرة بعدم الموافقة على قيد هؤلاء المدربين، في محاولة لتقنين عملية تغيير المدربين بين أندية الدوري المصري.

وكان الأيام الأخيرة قد شهدت تنقلات مكثفة بين مدربي الدوري المصري الممتاز، خصوصًا برحيل عبد الحميد بسيوني عن غزل المحلة وتولي سموحة الذي رحل عنه أحمد سامي لتولي تدريب سيراميكا كليوبترا الذي رحل عنه هيثم شعبان.

وضمت لائحة الدوري المصري في الموسمين الماضيين بندًا يمنع المدرب المستقيل من فريقه، من تولي تدريب فريق آخر، لكن ذلك البند سقط من لائحة الموسم الحالي.

وأجرت أندية الزمالك، وبيراميدز، وسموحة، وفاركو، وغزل المحلة، والاتحاد، وسيراميكا كليوبترا، والجونة، والمقاولون العرب، والإسماعيلي، ومصر للمقاصة، وإيسترن كومباني، تعديل أو أكثر على أجهزتها الفنية خلال الدور الأول الذي لم تُلعَب كل مبارياته حتى اللحظة.

طالع أيضا:

تصريحات نارية من صلاح عن نهائي كييف

الممر الشرفي.. بين الاحترام والإذلال

مدرب وفاق سطيف يتحدث عن نتائج الأهلي السلبية

أرسنال يجدد عقد أرتيتا

لاعب وفاق سطيف يتحدى الأهلي

الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
تشكيل المصري – شحاتة يحرس المرمى ضمن تعديلات كثيرة أمام الإسماعيلي قناوي لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع المصري بالتراضي.. ولا علاقة لي بالتحريض على ما حدث النصر الليبي يكشف لـ في الجول: هل يفاوض الزمالك لانتقال أجايي رئيس نادي البنك الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك مع هلال أصيب قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل إصابة محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا وفترة غيابه أحمد سامي: سيراميكا كليوباترا يملك مقومات النجاح.. وأشكر هيثم شعبان قائمة الإسماعيلي - الجمل يختار 23 لاعبا في أول مباراة له أمام المصري قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي وعودة إسلام عيسى أمام سموحة
أخر الأخبار
غياب السولية وعبد المنعم عن المران الجماعي الأخير قبل لقاء سطيف 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الإسماعيلي - عودة باهر المحمدي في اختيارات الجمل الأولى لمواجهة المصري 6 دقيقة | مصر
تشكيل المصري – شحاتة يحرس المرمى ضمن تعديلات كثيرة أمام الإسماعيلي 19 دقيقة | الدوري المصري
رئيس وفاق سطيف: باملاك تيسيما نزيه عكس جاساما.. وسنلعب أمام الأهلي بكل قوة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر تشافي: ريال مدريد لم يفعل معنا ذلك لأننا أجهزنا عليهم.. والأفضل لا يفوز دائما ساعة | الدوري الإسباني
الكونفدرالية - كاف يرفض حضور جماهير أهلي طرابلس أمام أورلاندو لدواعٍ أمنية ساعة | الكونفدرالية
مؤتمر توخيل: روديجير يتركنا في فترة لا نقدر فيها على القتال.. سيؤثر ذلك على غرفة خلع الملابس ساعة | الدوري الإنجليزي
توصية من رابطة الأندية لاتحاد الكرة للحد من عملية تغيير المدربين في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار 4 العباسي لـ في الجول: أحضر مفاجأة لـ بسيوني عقب رحيله عن تدريب غزل المحلة