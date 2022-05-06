بيكيه: كنت على وشك شراء ناد فرنسي

الجمعة، 06 مايو 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه

كشف جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، أن شركة "كوزموس" التي يملكها كانت على وشك الاستحواذ على نادي ريد ستار الفرنسي العريق.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

ريد ستار

وصرّح بيكيه في حديثه لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كنا على بعد خطوة من شراء ريد ستار، لكن للأسف وصلنا متأخرين بعض الشيء في عملية المفاوضات".

وتابع: "ذهبت إلى باريس ورأيت الملعب وتفاوضت مع باتريس حداد مالك النادي وقتها".

وأشار: "كنت مهتما بشراء ذلك النادي لأن أوضاعنا جيدة منذ استحواذنا على أندورا، تسلمنا الفريق في القسم الخامس والآن نتصدر مجموعتنا في القسم الثالث ونستطيع الصعود".

وأكمل: "حاولنا استنساخ هذا النموذج مع فريق آخر، وقد أعجبنا ريد ستار بسبب تاريخه وتواجده في باريس وجماهيره الرائعة والملعب الذي تم تحديثه".

وأتم: "قدّمنا عرضًا مميزًا في آحر لحظة، لكن لم يتم تفعيله في النهاية. شراء أندية هو جزء من مشروعنا".

ريد ستار باريس

يتواجد ريد ستار حاليًا في القسم الثالث الفرنسي، وكان أحد الفرق المشاركة في أول نسخة من الدوري الممتاز على الإطلاق موسم 1933\1934.

ويغيب ريد ستار عن القسم الأول الفرنسي منذ موسم 1974\1975، كما هبط من القسم الثاني للثالث في 2018\2019.

أندورا

وتمتلك شركة كوزموس الخاصة بـ بيكيه نادي أندورا المتواجد حاليًا في دوري القسم الثالث.

ويشرف إيدير سارابيا، مساعد كيكي سيتيين السابق في برشلونة- على تدريب الفريق الذي يتصدر المجموعة الثانية في القسم الثالث.

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