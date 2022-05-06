رودريجو: الآن فهمت سر الليالي الأوروبية الأسطورية لـ ريال مدريد

يواجه رودريجو جويش لاعب ريال مدريد صعوبة في تصديق ما حدث مساء الأربعاء عندما ساهم بشكل هائل في إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد كان متأخرًا بفارق هدفين في مجموع المباراتين حتى الدقيقة 90، عندما سجل رودريجو هدفين متتاليين مددا عمر مباراة إياب نصف النهائي، قبل أن يجهز كريم بنزيمة على الإنجليز بهدف الانتصار في الوقت الإضافي.

وصرّح رودريجو لصحيفة "أس" بعد المباراة: "هذا الجمهور لا يُصدَق، بعد ليالي باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، نحن اللاعبون الشباب فهمنا السر وراء أسطورية ريال مدريد في الليالي الأوروبية".

وأضاف الجناح البرازيلي الشاب: "بصراحة، في الدقيقة 89 لم نعتقد أننا قادرين على تحقيق معجزة ثالثة، وداخل عقولنا رأينا أنفسنا بالكاد خارج البطولة، لكن بعدها جاء هدفي وهذا غيّر كل شيء".

وتابع: "عندما سجلت هدفي الأول، حملنا جمهور سانتياجو برنابيو على أجنحته، قبل ذلك الهدف لم أعتقد أبدًا أنني قد أكون بطل هذه المباراة، ولكن بعد التعادل كل شيء حدث بسرعة وبشكل مميز".

وأتم: "أدرك أن هدفي في تشيلسي، وثنائيتي في مانشستر سيتي، ساعدونا على الوصول لنهائي باريس، ولكني لم أكن لأحقق ذلك لولا العمل الجماعي للفريق بأكمله. لو حققنا الرابعة عشر، فسيكون ذلك بفضل مجهود الجميع".

رودريجو (21 عامًا) سجل 8 أهداف وصنع 9 في 44 مباراة خاضها مع ريال مدريد هذا الموسم.

وكان رودريجو صاحب الهدفين الأول والثاني في مباراة التتويج بالدوري الإسباني على حساب إسبانيول بالجولة الماضية.

ويلعب رودريجو في صفوف ريال مدريد منذ انتقاله إليه قادمًا من سانتوس في صيف 2019 مقابل 45 مليون يورو.

وخاض رودريجو إجمالًا 103 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 20.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

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