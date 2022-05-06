كوبا ليبرتادوريس - ريفر بليت يتجنب الهزيمة.. ورقم تاريخي لمهاجم بيرو

اكتفى ريفر بليت الأرجنتيني بالتعادل أمام مضيفه فورتاليزا البرازيلي بهدف لكل طرف في ملعب كاستيلاو، بالجولة الرابعة لمنافسات المجموعة السادسة من كوبا ليبرتادوريس.

افتتح الأرجنتيني سيلفيو روميرو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة بعد عمل جماعي رائع من الفريق البرازيلي.

لكن ريفر بليت أدرك التعادل بحلول الدقيقة 17 من ركلة جزاء نفذها بنجاح إنزو فيرنانديز.

وتألق فرانكو أرماني حارس مرمى ريفر بليت ليحافظ على نتيجة التعادل خارج ملعب فريقه.

وبذلك رفع ريفر بليت رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة بعد أن حقق الانتصار في المباريات الثلاث السابقة.

بينما رفع فورتاليزا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بمشاركته الأولى في تاريخ البطولة.

وصار روميرو خامس لاعب أرجنتيني يسجل في شباك ريفر بليت بقميص فريق برازيلي في تاريخ كوبا ليبرتادوريس.

كما سجل روميرو أسرع هدف في شباك ريفر بليت بـ كوبا ليبرتادوريس منذ هدف أيرتون بريسيادو لاعب فريق إيميليك في 2017 بعد مرور دقيقتين.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حصد أليانزا ليما البيروفي نقطته الأولى بتعادله أمام ضيفه كولوكولو التشيلي بهدف لكل طرف في الملعب الوطني.

خوان مارتين لوسيرو تقدّم لـ كولوكولو في الدقيقة 22، لكن فيلمر أجيري أدرك التعادل لـ أليانزا ليما في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وفشل لوسيرو في مضاعفة النتيجة من علامة الجزاء وأهدر فرصة تقدم فريقه في الدقيقة 27.

وبات أجيري (38 عامًا و360 يومًا) هو أكبر لاعب بيروفي يسجل هدفًا في تاريخ كوبا ليبرتادوريس.

وسجل أجيري أول هدف في مسيرته بـ كوبا ليبرتادوريس في أبريل 2002، أي بفارق زمني 20 عامًا و24 يومًا عن هدفه فجر اليوم الجمعة.

ولم يسجل أي لاعب في تاريخ البطولة هدفين بفارق زمني أكبر من أجيري إلا روكي سانتا كروز الذي فعلها بين 1999 و2021.

#OJOALDATO - Entre el primer (10.04.2002) y último gol (05.05.2022) de Wilmer Aguirre han pasado 20 años y 24 días. Es el SEGUNDO período de tiempo más prolongado entre dos tantos de un mismo jugador en TODA la historia de la Libertadores (Roque Santa Cruz marcó en 1999 y 2021). pic.twitter.com/z8H8SBRiw5 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 6, 2022

وبذلك رفع كولوكولو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما ظل أليانزا ليما في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثالثة واصل فيليز سارسفيلد الأرجنتيني نتائجه السلبية، واكتفى بالتعادل 1-1 أمام مضيفه ريد بول براجانتينو في ملعب نبي أبي شديد.

افتتح لوكاس براتو التسجيل لـ فيليز في الدقيقة 14، لكن الفريق الأرجنتيني فرط في نقطتين عندما تلقى التعادل في الدقيقة 84 بواسطة خوسيه هورتادو.

ليرفع براجانتينو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة –خلف إستوديانتس المتصدر والمتأهل للدور المقبل-، بينما اكتفى فيليز برفع رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير.

وتنطلق مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ كوبا ليبرتادوريس يوم 18 أبريل الجاري.

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