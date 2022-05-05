رئيس نادي البنك الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك مع هلال

الخميس، 05 مايو 2022 - 19:34

كتب : رضا السنباطي

هدف محمد هلال أمام الزمالك مع البنك الأهلي

نفى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي وجود أي مفاوضات من نادي الزمالك بشأن نجم فريقه محمد هلال حتى اللحظة الحالية.

وقال نصار في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: ""لم يتواصل معنا أحد من نادي الزمالك بشأن محمد هلال".

وأوضح "لم يحدث أي تواصل وبالتالي لا توجد أي مفاوضات حتى الآن".

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ولعب هلال مع البنك الأهلي 16 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، سجل خلالها 6 أهداف.

أيضا شارك اللاعب في كأس الرابطة المصرية بنسخته الأولى، وسجل هدفا في 3 مشاركات.

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس في ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر يتصدر الزمالك الدوري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل، وبفارق 9 نقاط عن بيراميدز الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

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