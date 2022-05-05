اتحاد السلة يجيب لـ في الجول: هل يتأجل نهائي دوري السوبر في حال تعذر استقدام حكام أجانب

الخميس، 05 مايو 2022 - 19:15

كتب : هاني العوضي

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري مرتبط سلة

شدد خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أنه لا توجد أي نية لتأجيل نهائي دوري السوبر للعبة، حال تعذر استقدام حكام أجانب.

وطلب الأهلي والاتحاد السكندري طرفي النهائي حكاما أجانب للعب سلسلة الأفضل من 5 مباريات best of 5 والتي تنطلق يوم الأحد.

وأوضح القوصي لـ FilGoal.com: "أرسلنا مخاطبة للاتحاد الدولي لكرة السلة أمس الأربعاء، ومن المنتظر أن نتلقى ردا غدا. خاطبنا الاتحاد الدولي ولم نخاطب اتحادات محلية بسبب ضيع الوقت، ولأن الاتحاد الدولي لديه أجندة الدوريات الأوروبية لذا سيكون من السهل علي اختيار طاقم للتحكيم من دولة الدوري بها متوقف".

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وشدد "كذلك لا نريد أن يعترض أي ناد على حكام من دول معينة".

وأتم "سيتم استخدام حكمين لأول مباراتين على أن يعاونهما حكم مصري، قبل أن يتم تغييرهما بحكمين آخرين يعاونهما حكم مصري آخر في بقية المباريات".

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