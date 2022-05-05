أصيب قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل إصابة محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا وفترة غيابه

كشف محمد عبد الجواد رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا تفاصيل إصابة محمد حسن لاعب خط وسط الفريق.

وقال عبد الجواد: "محمد حسن يعاني من مزق بمقدار ٢.٥ مللي في نهاية العضلة الخلفية".

وأضاف "حسن تعرض للإصابة قبل مباراة الأهلي الأخيرة بيوم واحد".

وأوضح "محمد حسن سوف يستعيد جاهزيته بعد أسبوع، ولن يستطيع اللحاق بمواجهة الجونة المقبلة".

وتابع "سيصبح جاهزا للمشاركة في مواجهة الإسماعيلي".

ويخضع محمد حسن خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي، تحت إشراف محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي.

ويلعب سيراميكا ضد الجونة في الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل، بينما يواجه الإسماعيلي في الجولة التالية يوم 15 مايو.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا تعادل مع الأهلي في المباراة الأخيرة بهدف لكل فريق.

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