أصيب قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل إصابة محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا وفترة غيابه

الخميس، 05 مايو 2022 - 18:40

كتب : أحمد الخولي

محمد حسن - سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي

كشف محمد عبد الجواد رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا تفاصيل إصابة محمد حسن لاعب خط وسط الفريق.

وقال عبد الجواد: "محمد حسن يعاني من مزق بمقدار ٢.٥ مللي في نهاية العضلة الخلفية".

وأضاف "حسن تعرض للإصابة قبل مباراة الأهلي الأخيرة بيوم واحد".

أخبار متعلقة
الأهلي يختتم استعداداته لـ سطيف بمران مفتوح لمدة 15 دقيقة الدوري السعودي - الغيابات تضرب النصر قبل قمة الشباب أحمد سامي: سيراميكا كليوباترا يملك مقومات النجاح.. وأشكر هيثم شعبان الوجه الآخر لـ مدحت فقوسة.. عالمي منعته الحرب من كتابة تاريخ كروي أكبر

وأوضح "محمد حسن سوف يستعيد جاهزيته بعد أسبوع، ولن يستطيع اللحاق بمواجهة الجونة المقبلة".

وتابع "سيصبح جاهزا للمشاركة في مواجهة الإسماعيلي".

ويخضع محمد حسن خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي، تحت إشراف محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي.

ويلعب سيراميكا ضد الجونة في الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل، بينما يواجه الإسماعيلي في الجولة التالية يوم 15 مايو.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا تعادل مع الأهلي في المباراة الأخيرة بهدف لكل فريق.

اقرأ أيضا

صراع فرنسي ثلاثي على ضم مصطفى محمد

الوجه الآخر للعالمي.. منعته الحرب من تاريخ كروي أكبر

كاسيميرو يرد على تصريحات محمد صلاح

رودريجو لا يجد كلمات لوصف ما حدث أمام سيتي

جوارديولا يتحدث عما حدث أمام ريال مدريد

محمد حسن الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
رئيس نادي البنك الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك مع هلال أحمد سامي: سيراميكا كليوباترا يملك مقومات النجاح.. وأشكر هيثم شعبان قائمة الإسماعيلي - الجمل يختار 23 لاعبا في أول مباراة له أمام المصري قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي وعودة إسلام عيسى أمام سموحة المحطة الخامسة.. أحمد سامي مدربا لـ سيراميكا كليوباترا لاعبو المصري: أجلنا اعتراضنا احتراما لجماهير النادي.. وشبعنا وعودا لا تنفذ أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار سموحة يكشف كواليس رحيل أحمد سامي بعد أزمة "تخفيض ميزانية الفريق"
أخر الأخبار
رومانو: رحلة ألونسو مع تشيلسي تقترب من النهاية.. وبرشلونة يترقب 4 دقيقة | ميركاتو
رئيس نادي البنك الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك مع هلال 16 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد السلة يجيب لـ في الجول: هل يتأجل نهائي دوري السوبر في حال تعذر استقدام حكام أجانب 36 دقيقة | رياضات أخرى
بيان من أبراموفيتش: لم يطلب من تشيلسي سداد قرض منه ونواياه لم تتغير 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضربة لصفوف توتنام.. ريجيلون مهدد بالغياب لنهاية الموسم 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سانت ماكسيمين: لو لدي زملاء يحولون تمريراتي إلى أهداف لأصبحت ماني 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أصيب قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل إصابة محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا وفترة غيابه ساعة | الدوري المصري
الأهلي يختتم استعداداته لـ سطيف بمران مفتوح لمدة 15 دقيقة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال