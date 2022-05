تقرير: هل طلب النصيحة؟ سر حديث أنشيلوتي مع لاعبي ريال مدريد قبل إقصاء مانشستر سيتي

تناقلت وسائل إعلام إيطالية وصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية حديث منسوب لتوني كروس لاعب وسط ريال مدريد عما دار بين اللاعبين ومدربهم كارلو أنشيلوتي قبل بداية الوقت الإضافي لمواجهة مانشستر سيتي.

ويقول كروس وفقا لما نقلته الصحف: "أنشيلوتي سأل اللاعبين المخضرمين عن رأيهم في البدلاء الذين يجب عليهم المشاركة في الوقت الإضافي".

وأضاف "هذا الوضع يصفه بصورة مثالية. لهذا هو يعمل بشكل جيد للغاية مع الفريق".

ويظهر في الفيديو التالي أنشيلوتي يتحدث مع كروس ومارسيلو أثناء استعداد خيسوس فاييخو لدخول الملعب بديلا.

Toni Kroos: "Ancelotti asked for the opinion of the experienced players on who he should sub on at extra-time. This situation describes him perfectly as a coach and is why he works so well with the team. pic.twitter.com/bZFlNzSYCX