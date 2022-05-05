تقرير: هل طلب النصيحة؟ سر حديث أنشيلوتي مع لاعبي ريال مدريد قبل إقصاء مانشستر سيتي

تناقلت وسائل إعلام إيطالية وصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية حديث منسوب لتوني كروس لاعب وسط ريال مدريد عما دار بين اللاعبين ومدربهم كارلو أنشيلوتي قبل بداية الوقت الإضافي لمواجهة مانشستر سيتي.

ويقول كروس وفقا لما نقلته الصحف: "أنشيلوتي سأل اللاعبين المخضرمين عن رأيهم في البدلاء الذين يجب عليهم المشاركة في الوقت الإضافي".

وأضاف "هذا الوضع يصفه بصورة مثالية. لهذا هو يعمل بشكل جيد للغاية مع الفريق".

ويظهر في الفيديو التالي أنشيلوتي يتحدث مع كروس ومارسيلو أثناء استعداد خيسوس فاييخو لدخول الملعب بديلا.

Toni Kroos: "Ancelotti asked for the opinion of the experienced players on who he should sub on at extra-time. This situation describes him perfectly as a coach and is why he works so well with the team. pic.twitter.com/bZFlNzSYCX — Fasih Khawaja. (@KF7_gfx) May 5, 2022

في البداية يبدو أن الغرض كان الاستشارة كما أشارت التقارير السابقة، ولكن ظهرت رواية أخرى من أليساندرو ألشياتو مراسل "برايم فيديو إيطاليا"، ومؤلف سيرة أنشيلوتي الذاتية.

ووفقا لهذه الرواية، فإن أنشيلوتي كان يراجع مع كروس ومارسيلو عدد التبديلات التي أجراها بالفعل، حتى يتأكد من عدم اجتيازه لعدد التبديلات المسموح به.

ويبلغ هذا العدد 5 تبديلات في دوري أبطال أوروبا، وتبديل سادس في الوقت الإضافي.

بالتالي كان أنشيلوتي يخشى إضاعة نجاح الفريق في هذه العودة بتصرف إداري خاطئ على صعيد عدد التبديلات.

على سبيل المثال، كان هذا فخ وقع فيه باولو فونسيكا حين كان مدربا لروما، حين أجرى 6 تبديلات خلال مواجهة سبيتزيا في كأس إيطاليا، الأمر الذي تسبب بإقصاء محتوم للذئاب.

أيضا يملك ريال مدريد واقعة شهيرة مع الأخطاء الإدارية، حين تعرض للإقصاء من كأس ملك إسبانيا على يد قادش رغم فوزه، بسبب إشراك دينيس تشيريشيف لاعبه الموقوف آنذاك.

يذكر أن ريال مدريد تمكن من قلب تأخره 1-0 في الدقائق الأخيرة إلى فوز بنتيجة 2-1، مكنه من دخول الوقت الإضافي وتسجيل الهدف الثالث للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته ذهابا 4-3.