تقرير: هل طلب النصيحة؟ سر حديث أنشيلوتي مع لاعبي ريال مدريد قبل إقصاء مانشستر سيتي

الخميس، 05 مايو 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

تناقلت وسائل إعلام إيطالية وصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية حديث منسوب لتوني كروس لاعب وسط ريال مدريد عما دار بين اللاعبين ومدربهم كارلو أنشيلوتي قبل بداية الوقت الإضافي لمواجهة مانشستر سيتي.

ويقول كروس وفقا لما نقلته الصحف: "أنشيلوتي سأل اللاعبين المخضرمين عن رأيهم في البدلاء الذين يجب عليهم المشاركة في الوقت الإضافي".

وأضاف "هذا الوضع يصفه بصورة مثالية. لهذا هو يعمل بشكل جيد للغاية مع الفريق".

أخبار متعلقة
أليجري: انتقدوا أنشيلوتي لعدم مجاراة الموضة.. الكلاسيكيات تنتصر أنشيلوتي: هذا هو سر ريال مدريد.. وفي باريس سنواجه منافس عظيم آخر أمنية صلاح تتحقق في ليلة سحرية.. ريال مدريد إلى نهائي الأبطال بعودة أسطورية أمام سيتي صلاح يتوعد ريال مدريد: لدينا حساب لنصفيه

ويظهر في الفيديو التالي أنشيلوتي يتحدث مع كروس ومارسيلو أثناء استعداد خيسوس فاييخو لدخول الملعب بديلا.

في البداية يبدو أن الغرض كان الاستشارة كما أشارت التقارير السابقة، ولكن ظهرت رواية أخرى من أليساندرو ألشياتو مراسل "برايم فيديو إيطاليا"، ومؤلف سيرة أنشيلوتي الذاتية.

ووفقا لهذه الرواية، فإن أنشيلوتي كان يراجع مع كروس ومارسيلو عدد التبديلات التي أجراها بالفعل، حتى يتأكد من عدم اجتيازه لعدد التبديلات المسموح به.

ويبلغ هذا العدد 5 تبديلات في دوري أبطال أوروبا، وتبديل سادس في الوقت الإضافي.

بالتالي كان أنشيلوتي يخشى إضاعة نجاح الفريق في هذه العودة بتصرف إداري خاطئ على صعيد عدد التبديلات.

على سبيل المثال، كان هذا فخ وقع فيه باولو فونسيكا حين كان مدربا لروما، حين أجرى 6 تبديلات خلال مواجهة سبيتزيا في كأس إيطاليا، الأمر الذي تسبب بإقصاء محتوم للذئاب.

أيضا يملك ريال مدريد واقعة شهيرة مع الأخطاء الإدارية، حين تعرض للإقصاء من كأس ملك إسبانيا على يد قادش رغم فوزه، بسبب إشراك دينيس تشيريشيف لاعبه الموقوف آنذاك.

يذكر أن ريال مدريد تمكن من قلب تأخره 1-0 في الدقائق الأخيرة إلى فوز بنتيجة 2-1، مكنه من دخول الوقت الإضافي وتسجيل الهدف الثالث للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته ذهابا 4-3.

اقرأ أيضا

صراع فرنسي ثلاثي على ضم مصطفى محمد

الوجه الآخر للعالمي.. منعته الحرب من تاريخ كروي أكبر

كاسيميرو يرد على تصريحات محمد صلاح

رودريجو لا يجد كلمات لوصف ما حدث أمام سيتي

جوارديولا يتحدث عما حدث أمام ريال مدريد

ريال مدريد مانشستر سيتي كارلو أنشيلوتي توني كروس مارسيلو دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أليجري: انتقدوا أنشيلوتي لعدم مجاراة الموضة.. الكلاسيكيات تنتصر كاسيميرو يرد على صلاح: كل شخص بإمكانه اختيار ما يريد.. ربما بسبب إصابته السابقة رودريجو: ليس لدي كلمات أصف بها هذه المباراة.. في بعض اللحظات كنا أمواتا جوارديولا: كنا قريبين للغاية.. وكرة القدم لا يمكن التنبؤ بها صلاح يتوعد ريال مدريد: لدينا حساب لنصفيه أنشيلوتي: هذا هو سر ريال مدريد.. وفي باريس سنواجه منافس عظيم آخر دوري أبطال أوروبا – موعد النهائي والملعب القنوات الناقلة أمنية صلاح تتحقق في ليلة سحرية.. ريال مدريد إلى نهائي الأبطال بعودة أسطورية أمام سيتي
أخر الأخبار
بيان من أبراموفيتش: لم يطلب من تشيلسي سداد قرض منه ونواياه لم تتغير 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضربة لصفوف توتنام.. ريجيلون مهدد بالغياب لنهاية الموسم 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سانت ماكسيمين: لو لدي زملاء يحولون تمريراتي إلى أهداف لأصبحت ماني 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أصيب قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل إصابة محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا وفترة غيابه 35 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يختتم استعداداته لـ سطيف بمران مفتوح لمدة 15 دقيقة 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: هل طلب النصيحة؟ سر حديث أنشيلوتي مع لاعبي ريال مدريد قبل إقصاء مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
بحثا عن لقبها الثاني.. أنس جابر تتأهل لـ نهائي مدريد للتنس ساعة | أوروبا
الدوري السعودي - الغيابات تضرب النصر قبل قمة الشباب 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال