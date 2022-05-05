سلة – رئيس الحكام يكشف لـ في الجول الجنسيات الأقرب لإدارة نهائي الدوري تحكيميا

ما زال الاتحاد المصري لكرة السلة يبحث عن الحكام الأجانب لسلسلة مباريات نهائي بطولة دوري المحترفين بعد طلب الاتحاد السكندري والأهلي.

الاتحاد السكندري والأهلي يلتقيان في سلسلة نهائي دوري المحترفين لكرة السلة. سلسلة من 5 مباريات، يفوز بها من يحقق عدد انتصارات أكبر، وتبدأ يوم الأحد المقبل.

وقال أحمد الفلكي رئيس لجنة الحكام باتحاد السلة في تصريحات لـFilGoal.com: "ننتظر رد الاتحاد الدولي على مخاطباتنا بشأن الحكام الأجانب اليوم أو غدا".

وأضاف "في الأغلب سيكون هناك طاقم حكام أو اثنين على الأكثر لإدارة سلسلة نهائي الدوري، من شرق أوروبا أو تونس أو الإمارات".

الفلكي أتبع "قرار استقدام حكام أجانب سيؤثر على معنويات حكامنا المصريين مستقبلا، لكننا سنستغل تواجدهم لتنظيم دورات تدريبية للحكام الشباب".

وواصل "إذا لم نتلق ردا على طلبنا من الاتحاد الدولي غدا سنلجأ إلى الحكام المصريين لأن المباراة الأولى يوم الأحد، وسيمثل هذا عامل ضغط مضاعف على حكامنا".

رئيس لجنة الحكام أتم "هذه ليست المرة الأولى التي نستقدم فيها حكام أجانب لمباريات الدوري المصري. سبق وحدث قبل 15 عاما في عهد رئيس الاتحاد السابق محمود الحبشي".

كان الاتحاد السكندري والأهلي قد خاطبا الاتحاد المصري لكرة السلة، مطالبين بتعيين حكام أجانب لمبارياتهما في نهائي الدوري. طلب قوبل بالموافقة من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة.

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