نهاية الهيمنة المكسيكية.. سياتل ساوندرز أول بطل أمريكي لـ كونكاكاف منذ 22 عاما

الخميس، 05 مايو 2022 - 16:19

كتب : إسلام أحمد

سياتل ساوندرز يحتفل بلقب دوري أبطال كونكاكاف

كسر فريق سياتل ساوندرز الأمريكي هيمنة الفرق المكسيكية على على بطولة دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية) التي استمرت 22 عاما متتاليا.

وتوج سياتل ساوندرز بلقب دوري أبطال كونكاكاف بعد الفوز في النهائي على بوماس المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء إيابا بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل فريق بالمكيسيك.

وبعد اللقب هو الأول للفرق الأمريكية منذ عام 2000، فيما أصبح سياتل ساوندرز هو ثالث فريق أمريكي توج باللقب بعد لوس أنجليس جالاكسي، ودي سي يونايتد.

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سياتل ساوندرز أصبح أيضا هو أول فريق أمريكي يتوج باللقب تحت مسماها الجديد الذي بدأ عام 2008 بعدما كان يطلق عليها (كأس الأبطال) قبل ذلك.

وبذلك، يكون فريق سياتل ساوندرز هو أول فريق أمريكي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية تاريخيا.

سياتل ساوندرز يضم في صفوفه راؤول رويدياز مهاجم منتخب بيرو، ونيكولاس لوديرو لاعب وسط أوروجواي وأياكس السابق، وفريدي مونتيرو لاعب وسط كولومبيا وسبورتنج لشبونة السابق، وتولو نوهو ظهير منتخب الكاميرون.

ويعد اللقب هو الثامن لـ سياتل ساوندرز بشكل عام، بعد التتويج بالدوري الأمريكي عام 2019.

ويعد مونتيري المكسيكي هو الأكثر تتويجا بالبطولة تاريخيا منذ تسميتها الجديدة عام 2008 بـ 5 ألقاب، ثم كلوب أمريكا وباتشوكا مرتين، ومرة لكل من تيجريس، وكروز أزول، وأتلانتي، وشيفاز جوادالاخارا.

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