أليجري: انتقدوا أنشيلوتي لعدم مجاراة الموضة.. الكلاسيكيات تنتصر

الخميس، 05 مايو 2022 - 15:17

كتب : FilGoal

ماسيميليانو أليجري مع كارلو أنشيلوتي

يبدو بأن ماسيميليانو أليجري وجد في فوز كارلو أنشيلوتي على بيب جوارديولا، انتصار لمبدئه المحافظ على المجددين في كرة القدم. هكذا يفلسف مدرب يوفنتوس كرة القدم.

وجه ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، التهنئة لـ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

ريال مدريد حول تأخره أمام مانشستر سيتي إلى فوز في الوقت الضائع من إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحسم التأهل بهدف ثالث في الوقت الإضافي.

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وقال أليجري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس: "مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي كانت رائعة. علي أن أبارك لـ كارلو أنشيلوتي لأنه قدم أمرا استثنائيا".

وأضاف "سعيد بما قدمه كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد. انتقدوه لأنه لا يجاري الموضة في كرة القدم. الموضة تنتهي لكن الكلاسيكيات تستمر، وكارلو مدرب كلاسيكي".

أليجري أتم "أعتقد بأن الفوز بألقاب الدوريات الخمسة الكبرى أمر عظيم بالنسبة له. لا يسعني سوى التصفيق له".

وتوج كارلو أنشيلوتي بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد مؤخرا وقبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة. تتويج جعل المدرب الإيطالي هو أول مدرب يتوج بألقاب الدوريات الخمسة الكبرى في التاريخ. الدوري الإيطالي مع ميلان، والإنجليزي مع تشيلسي، والفرنسي مع باريس سان جيرمان، والألماني مع بايرن ميونيخ، والإسباني الآن مع ريال مدريد.

أنشيلوتي وصل أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. نهائي سيكون هو الخامس لـ كارلو كأكثر مدرب يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا تاريخيا، بعد ثلاث نهائيات مع ميلان ونهائي مع ريال مدريد، فاز بثلاثة منهم.

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