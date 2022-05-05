قائمة الإسماعيلي - الجمل يختار 23 لاعبا في أول مباراة له أمام المصري

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لـ الإسماعيلي عن قائمة فريقه لمواجهة المصري في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الإسماعيلي نظيره المصري على ملعب برج العرب غدا الجمعة في مباراة مؤجلة من الـ14 من منافسات المسابقة.

ويقود الجمل مباراته الأولى للإسماعيلي بعد تعيينه خلفا لـ حمد إبراهيم.

وجاءت قائمة الإسماعيلي بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - محمد فوزي - عمر رضوان.

خط الدفاع: باهر المحمدي - عصام صبحي - محمد نصر - محمد دسوقي - عمرو الحلواني.

خط الوسط: محمد بيومي - عماد حمدي - محمد عادل - محمد مخلوف - محمد عبد السميع - محمد عادل - سايكو كونتيه - حسن ياسين - جان موريل - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - محمد الشامي - دييجو فرناندو - خالد النبريص - أيمن حمزة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة جمعها من 16 مباراة بعدما حقق الفوز مرتين فقط، وتعادل 5 مباريات وتلقى 9 هزائم.