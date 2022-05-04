تقرير: ندم في جالاتاسراي.. النني وتريزيجيه كادا ينضما للأسود في يناير الماضي

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

كاد أن ينتقل محمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" في سوق انتقالات يناير الماضية إلى جالاتاسراي التركي إذا استمر فاتح تريم في منصب المدير الفني.

تريزيجيه

النادي : إسطنبول باشاك شهير

محمد النني

النادي : أرسنال

جالاتا سراي

وكشف تقرير صحيفة "milliyet" التركية على ندم في نادي جالاتاسراي لعدم التعاقد مع 3 لاعبين من بينهما ثنائي منتخب مصر.

وبحسب التقرير فأنه قبل رحيل فاتح تريم المدير الفني التاريخي للنادي، كان قد اتفق مع 3 أسماء لتدعيم صفوف الفريق في منتصف الموسم.

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الثلاثي هم تريزيجيه الذي انضم لصفوف باشاك شهير التركي معارا من أستون فيلا ومحمد النني لاعب وسط أرسنال وجيدشون فيرنانديش لاعب وسط ريزا سبور التركي معارا من بيشكتاش.

لكن برحيله لم تتم الصفقات الثلاث، إذا تغيرت سياسة النادي في التعاقدات مع قدوم الإسباني دومينيك تورنت فانضم كل من إريك بوليجار وبافيتمبي جوميز وسامح كايا وإينياكي بنيا بدلا من الأسماء التي طلبها فاتح تريم.

التقرير أشار إلى تألق الثلاثي الذي طالب تريم بضمه، تريزيجيه سجل 6 أهداف وصنع 4 في 10 مباريات مع باشاك شهير.

وجيدشون سجل 3 وصنع مثلها مع ريزا سبور في 11 مباراة.

ويتألق النني مع أرسنال عقب حصوله على مقعد أساسي في الفريق في الأسابيع الأخيرة.

ويعاني الأسود في جدول ترتيب الدوري التركي إذ يحتلون المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

ويضم جالاتاسراي في صفوفه مصطفى محمد، وخاض 38 مباراة مع جالاتاسراي الموسم الجاري سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وبحسب تقرير آخر فأن مهاجم الزمالك السابق يرغب في الرحيل عن الأسود بنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

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