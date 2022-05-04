أغلى تذكار رياضي في العالم.. بيع قميص مارادونا بـ 7 ملايين جنيه إسترليني

سجل قميص مارادونا الخاص بمباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 1986 رقما قياسيا بعد بيعه في مزاد.

مارادونا سجل أشهر هدفين في مسيرته الرياضية في تلك المباراة، الأول عُرف بـ "يد الله" والثاني وصف بـ "هدف القرن".

وأصبح قميص مارادونا أغلى تذكار رياضي في العالم وفقا دار "سوذبيز" للمزادات بعد بيعه بـ 7 ملايين و142 ألف و500 جنيه إسترليني.

قميص مارادونا الرقم 10 كان بحوزة لاعب الوسط الإنجليزي ستيف هودج منذ نهاية مباراة كأس العالم المثيرة الذي تبادل القمصان معه بعد خسارة إنجلترا 1-2 في الدور ربع النهائي.

سعر بداية المزايدة كان أقل من الرقم القياسي البالغ 5.6 مليون دولار عام 2019 لقميص بايب روث خلال تواجده في فريق نيويورك يانكيز للبيسبول في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

وقال براهم واتشر مدير في دار "سوذبيز" للمزادات لشبكة "سكاي": "هذا القميص التاريخي هو تذكير ملموس بلحظة مهمة ليس فقط في تاريخ الرياضة، ولكن في تاريخ القرن العشرين".

وأضاف "يمكن القول إن هذا القميص هو أكثر قمصان كرة القدم المرغوبة في أي وقت مضى للمزاد، ولذا فمن المناسب أن يحتفظ الآن بسجل المزاد لأي قطعة من هذا النوع".

يوم أسطوري لمنتخب الأرجنتين

يوم 22 يونيو 1986 يوما مشهودا في تاريخ كرة القدم، جرت فيه مباراة ربع نهائي كأس العالم بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، وسجل خلالها دييجو مارادونا أشهر هدفين في تاريخ اللعبة.

الأول غير شرعي سجله مارادونا بيده في مرمى الحارس بيتر شيلتون، فاحتج الإنجليز طويلا، لكن الحكم التونسي، علي بن ناصر، لم يكترث وأصر على احتساب الهدف.

أما الثاني أذهل العالم بأسره وصنفه الجميع لروعته "هدف القرن" حين انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وقدم لمحات فنية ساحرة بقدمه اليسرى، ليراوغ ستة لاعبين إنجليز، بمن فيهم الحارس، قبل أن يودع الكرة بكل هدوء في شباك الإنجليز.

ورحل الأرجنتيني عن عالمنا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز الـ 60 عاما نتيجة أزمة قلبية، بعد معاناته فترة طويلة من متاعب صحية.

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