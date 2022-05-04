من أجل راحة غابت ثلاث سنوات.. تأكد غياب تير شتيجن عن ألمانيا

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 14:27

كتب : FilGoal

مارك أندري تير شتيجن - برشلونة

تأكد غياب مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة عن منتخب ألمانيا خلال مباريات دوري أمم أوروبا لشهر يونيو المقبل.

وأعلن هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا، منح تير شتيجن إجازة من التدريبات والمباريات خلال الصيف الجاري بعدما عانى غياب الراحة لعدة سنوات متتالية.

وقال هانز فليك في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية: "أنا ومارك (تير شتيجن) تحدثنا مطولا حول موقفه الحالي مع المنتخب الوطني وبرشلونة".

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وأضاف "هو واحد من أفضل الحراس في العالم. وبسبب الإصابات، لم يكن قادرا أبدا على الحصول على إجازة خلال السنوات الأخيرة للتأهيل".

فليك أتم "ومع وضع كأس العالم هذا العام في الاعتبار، فقد وافقنا على منحه إجازة هذا العام من التدريبات والمباريات لأنها ستكون هامة له".

نهائيات كأس العالم تقام في قطر هذا العام خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

من جهته، عبر تير شتيجن عن سعادته بالقرار، فقال لموقع برشلونة الرسمي: "دائما ما أسعد بتمثيل منتخب ألمانيا في كل مرة اٌستدعى فيها".

وأتم "ولكن بعد ثلاث سنوات متتالية لم أحصل فيها على إجازة صيفية. أنا سعيد لأن المدرب منحني تلك الراحة".

منتخب ألمانيا يلعب أربع مباريات في دوري أمم أوروبا خلال شهر يونيو المقبل أمام منتخبات إيطاليا، وإنجلترا، والمجر ثم إيطاليا مجددا.

ويملك تير شتيجن 28 مباراة رفقة منتخب ألمانيا خلال مسيرته. صاحب الـ30 عاما توج رفقة الماكينات ببطولة كأس القارات 2017 وكان الحارس الأساسي خلال البطولة.

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