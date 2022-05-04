تقرير: تمت.. ديبالا يتفق مع إنتر على تفاصيل تعاقده

أتم باولو ديبالا صانع ألعاب يوفنتوس اتفاقه مع غريم ناديه التقليدي إنتر ميلان على الانتقال له في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وحسبما ذكرت صحيفة "لا جازيلتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن ديبالا اجتمع بجوزيبي ماروتا المدير الرياضي للنيراتزوي واتفقا على توقيع عقد يستمر لأربع سنوات.

وسيحصل اللاعب الأرجنتيني وفقا للتقرير على ستة ملايين يورو سنويا بالإضافة للحوافز.

كما أن ديبالا سيكون له دورا أساسيا في تشكيل الفريق تحت قيادة سيموني إنزاجي.

ويلعب صاحب الـ28 عاما في صفوف يوفنتوس منذ عام 2015 حينما انضم له قادما من باليرمو مقابل 41 مليون يورو.

وشارك ديبالا مع اليوفي في 289 مباراة حتى الآن سجل خلالهم 114 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ديبالا مع يوفنتوس بلقب الدوري خمس مرات وأربعة للكأس وثلاثة لكأس السوبر.

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