لقاء مونديالي مبكر.. ملحق التأهل لكأس العالم على استاد أحمد بن علي

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 13:06

كتب : FilGoal

استاد أحمد بن علي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباراة ملحق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وستقام مباراة الملحق بين كوستاريكا ونيوزلاندا لتحديد المقعد بين قارتي أمريكا الشمالية وأستراليا، على ملعب أحمد بن علي في قطر.

المباراة ستلعب يوم 14 يونيو المقبل في الدوحة، على أن يتأهل الفائز بينهما مباشرة إلى كأس العالم، ليشارك في المجموعة الخامسة رفقة ألمانيا، وإسبانيا، واليابان.

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ولا تزال هوية ثلاثة منتخبات من أصل 32 منتخبا غير محددة، إذ تلتقي الإمارات مع أستراليا في ملحق قاري في الدوحة يوم 7 يونيو لتحديد خامس آسيا، والفائز بينهما يلاقي بيرو خامس أميركا الجنوبية في 13 من الشهر نفسه في العاصمة القطرية أيضاً، ويتأهل الفائز إلى المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا، والدنمارك، وتونس.

وسيكون المقعد الأخير لفريق أوروبي تأجل تحديد هويته بسبب الغزو الروسي لـ أوكرانيا. إذ تلتقي أوكرانيا مع إسكتلندا في الأول يونيو، والفائز بينهما يلاقي ويلز في كارديف في الخامس من الشهر، ليتأهل الفائز إلى كأس العالم والتواجد في المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران.

وتقام نهائيات كأس العالم في قطر وبالوطن العربي لأول مرة خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

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