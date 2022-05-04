أرنولد: لا نجعل نصف نهائي دوري الأبطال سهلا علينا أبدا.. وهذا ما اختلف ضد فياريال

قال ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لليفربول إن فريقه لا يجعل مهمته سهلة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تأخره بهدفين لفوز بثلاثية أمام فياريال أمس الثلاثاء.

ترينت أرنولد النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على فياريال بثلاثة أهداف لهدفين مساء يوم الثلاثاء في ملعب لا سيراميكا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أرنولد عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "لا نميل أبدا لجعل نصف نهائي دوري الأبطال سهلا لأنفسنا بغض النظر إن كانت المباراة على ملعبنا من عدمه".

وواصل "قبل ذلك برشلونة والآن ضد فياريال، الأمر صعب وصعب للغاية".

وكان ليفربول احتاج في عام 2019 للفوز برباعية دون رد على برشلونة في إياب نصف النهائي بعد الهزيمة ذهابا في إسبانيا بثلاثية مقابل لا شيء.

أما ضد فياريال ففاز ذهابا في إنجلترا بهدفين دون رد، قبل أن ينتصر بثلاثية أمس بعد تأخره بهدفين.

وأكمل اللاعب الإنجليزي حديثه "لعب فياريال جيدا في الشوط الأول وجمعنا أنفسنا بين الشوطين وتحدثنا حول ما ينبغي علينا القيام به".

وواصل "كان الأمر صعبا علينا في الشوط الأول وهو ما توقعناه لكن أحيانا لا تستطيع التحكم في المباراة بالطريقة التي ترغب فيها".

وأردف "بدأوا المباراة جيدا وسجلوا هدفا مبكرا وهو ما لم نكن نريده لكننا أنهينا المهمة بنجاح وقطعنا تذاكر السفر لباريس".

ويقام النهائي في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس في الـ28 من شهر مايو الجاري.

وعن الفارق بين الشوطين قال: "احتجنا فقط للعب بطريقتنا، ففي الشوط الأول لم نستخلص الكرات الأولى أو الثانية فيما سمحنا لهم للعب كما يريدون".

وأتم أرنولد تصريحاته "كان الأمر صعبا ولكن في الشوط الثاني تحكمنا في المباراة، ولعبنا شوطا واحدا سيئا خلال المباراتين ويمكن أن نعترف بذلك طالما أننا أنجزنا المهمة وهذا ما فعلناه".

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