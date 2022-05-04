تقرير: فرينكي دي يونج الحلم المستحيل لـ يوفنتوس

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - فياريال × برشلونة

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في الظفر بخدمات لاعب خط وسط برشلونة ومنتخب هولندا فرينكي دي يونج.

فرينكي دي يونج

النادي : برشلونة

وحسبما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها فإن يوفنتوس أحدث المهتمين بضم اللاعب الهولندي صاحب الـ24 عاما.

لكن أوضح التقرير أن مطالب برشلونة المادية تقف عائقا أمام رغبة البيانكونيري في الظفر بخدمات اللاعب الهولندي.

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وذكر التقرير أن برشلونة حدد 70 مليون يورو مبلغا للتخلي عن دي يونج.

هذا بالإضافة لارتفاع راتب دي يونج والبالغ سبعة ملايين يورو سنويا.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل اهتمام مانشستر يونايتد باللاعب فإن يوفنتوس يجد صعوبة كبيرة في المنافسة على ضمه.

يأتي ذلك بعدما أنفق يوفنتوس في الانتقالات الشتوية الماضية 70 مليون يورو لضم دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا، و8 ملايين أخرى لجلب دينيس زكريا من بروسيا مونشنجلادباخ.

هذا مع دفعه لـ40 مليون يورو في شهر يوليو المقبل لفيورنتينا لضم كييزا نهائيا بعد تحويل إعارته لعامين إلى انتقال نهائي.

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