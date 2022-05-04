سيدورف: هذا وجه الشبه بين ريال مدريد الحالي وميلان 2007.. وطريقة تغلبهم على سيتي

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - مانشستر سيتي وريال مدريد

يؤمن كلارنس سيدورف لاعب ميلان ومنتخب هولندا السابق أن ريال مدريد الحالي يشبه فريقه المتوج بدوري أبطال أوروبا 2007 خاصة في ظل أن كليهما تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتحدث سيدورف لصحيفة "لو كورييري ديلو سبورت" الإيطالية قائلا: "في ميلان كانت الدماء نفسها تجري في عروقنا لثماني سنوات ومع أنشيلوتي وصلنا لقمة العالم".

وواصل "فرق أنشيلوتي دائما ما تكون محددة، كرة القدم لديه تتكون من خيارات تكتيكية بسيطة وفعالة مع اللعب بكل العواطف ف قلبك وإعطاء الحرية للاعبين لإطلاق العنان لإظهار جودتهم".

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وأكمل "حتى عندما لم يكن ريال مدريد في أفضل حالاته خلال الموسم الجاري فقد أظهر دائما تلك الخصائص، لقد كانوا دائما فريقا حقيقيا مثل ميلان الذي توج بدوري الأبطال سنة 2007".

وأردف "كان لدينا الإمكانيات لكننا كنا مجموعة متحدة من اللاعبين مع مدرب استثنائي".

ويستعد ريال مدريد لاستضافة مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ذهابا بأربعة أهداف لثلاثة.

وتحدث سيدورف عن المباراة قائلا: "أعتقد أن ريال مدريد يجب أن يصل لمستوى الحدة من الأداء الذي يلعب به سيتي مثلما حدث في لقاء الذهاب ضد تشيلسي".

وأكمل "الفرق الإنجليزي تعتمد على السرعات الكبيرة ويحصلون على الراحة خلال اللقاء وريال مدريد يجب أن يستغل إمكانياته ليستغل تلك الفترات لصالحه".

وأتم سيدورف حديثه "هكذا سجل ريال مديرد ثلاثة أهداف في مانشستر، وملعب البرنابيو سيدفعهم بقوة الليلة، لن يكون الأمر سهلا لأنشيلوتي لكنها مباراة مفتوحة".

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