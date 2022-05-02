عبد العال لـ في الجول: لم أطالب بشكوى التحكيم وأثق في نزاهته.. ويمكننا البقاء في الدوري

الإثنين، 02 مايو 2022 - 18:44

كتب : حامد وجدي

إيسترن كومباني - الزمالك

شدد علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، أنه لم يطلب من إدارة ناديه تقديم شكوى ضد أحمد الغندور حكم مباراة فريقه ضد الزمالك.

وقال عبد العال لـ FilGoal.com: "بعض التقارير تحدثت وأنني طالبت النادي بشكوى التحكيم، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".

وشدد "أثق في نزاهة التحكيم المصري، ولم أطلب أن يتم شكوته".

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وعن موقف الفريق في الدوري قال: "تحدثت مع اللاعبين بأن أمامنا دور ثان كامل، يمكننا تحقيق النتائج الجيدة خلاله خاصة وأن لاعبي الفريق رجال، ويمكننا البقاء في الدوري".

استمرت عقدة علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومباني، في مواجهات الزمالك، حيث خسر فريقه من الأبيض 2-1 في الجولة 17 من الدوري المصري.

وتعد تلك الخسارة الـ 16 لـ عبد العال من الزمالك، من أصل 19 مباراة بينهما، في حين حكم التعادل 3 مواجهات أخرى، واختتم الزمالك دوره الأول بفوز كان يتمناه أسهل على متذيل الدوري المصري.

هدفا عمر السعيد وأحمد سيد "زيزو" تغلبا على هدف محمود حمدي "الونش" في مرماه، ليحصد الزمالك نقطته الـ 41 بعد 17 مباراة، متفوقا على الأهلي بـ 8 نقاط ولعب الأحمر 3 مباريات أقل.

فيما استمر تذيل إيسترن كومباني لجدول الترتيب، بـ 10 نقاط من 16 مباراة، ليقضي جمهور الزمالك عيد فطر سعيد مع نهاية شهر رمضان الذي شهد 5 انتصارات محلية للأبيض وتعادل وحيد.

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