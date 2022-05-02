دوري الأبطال - مؤتمر إيمري: مورينو جاهز لمواجهة ليفربول.. وعلينا أن نقدم مباراة متكاملة

الإثنين، 02 مايو 2022 - 16:30

كتب : FilGoal

أوناي إيمري

كشف أوناي إيمري مدرب فياريال عن جاهزية جيرارد مورينو مهاجم الفريق لمواجهة ليفربول.

ويلعب فياريال مع ليفربول غدا الثلاثاء على ملعب لا سيراميكا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جيرارد مورينو سيكون جاهزا بكل تأكيد للمشاركة غدا".

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واستمر "غدا يجب علينا أن نقدم مباراة متكاملة، ونريد أن يساعدنا المشجعون على الاستمتاع بالمباراة، الشعور بالانتماء مهم للغاية وستكون الغالبية غدا باللون الأصفر لذلك نحن هنا ونريد أن نلعب في النهائي".

وتابع "سنلعب أمام جماهيرنا ويجب علينا الفوز ولكن أيضا يجب أن ندافع، ولكن هناك عدة طرق للدفاع وغدا يجب أن نلعب مباراة دفاعية هائلة ومختلفة عن مباراة الذهاب ومن ذلك يجب أن نبكون قادرين على العثور على شيء لم نعثر عليه هناك وهو فرض طريقتنا".

وشدد "غدا سنتدرب للمرة الأخيرة ، صحيح أن مورينو قد شارك في التدريبات الجماعية ولكن غدا سنرى إلى أي مدى من الاترياح يشعر به ولكننا لن نجازف به".

وأضاف "دانجوما أيضا شعر بعدم الاترياح ولم يشارك في التدريبات اليوم وغدا صباحا سنرى موقفه من المشاركة أيضا".

وأردف "نحن بحاجة إلى الثقة وأن نكون فريق أفضل من الفريق الذي تلقى القليل من الهزائم في العديد من المباريات وعلينا أن نعيش اللحظة مع جميع أفراد فريقنا على جميع المستويات".

وأكمل "منطقيا فإن وصولنا إلى ذلك الحد يعني أن الفريق قد بذل جهدا كبيرا ولكن تخطينا ذلك سيكون امتيازا لذلك نحن نعمل لنكون أفضل ولكن لا أعرف ما إذا كنا سنكون قادرين على فعل ذلك".

وأتم "غدا إذا كان أفضل لاعب في المباراة من ليفربول مرة أخرى سيعني ذلك خروجنا من البطولة بكل تأكيد، ولكن إذا كان أحد لاعبينا سيعني ذلك أنه لدينا بعض الخيارات للفوز".

مواجهة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل على ملعب أنفيلد.

وسيلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الاتحاد.

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