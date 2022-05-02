دوري الأبطال - مؤتمر أرنولد: لن ننجذب لطريقة فياريال.. ولا يجب أن نكرر ما فعلناه سابقا

شدد ترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول على أن فريقه يجب ألا ينجذب للطريقة التي سيلعب بها فياريال مشيرا إلى أهمية الحذر جيدةا حتى لا تتصعب الأمور على الريدز.

ويلعب ليفربول مع فياريال غدا الثلاثاء على ملعب لا سيراميكا في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نريد أن نذهب لتحقيق الفوز، نعرف بأننا لا يجب أن نكون سخفاء وألا ننجذب للطريقة التي يريدون اللعب بها، نحن متقدمين في النتيجة بفارق جيد ولكنه خطير أيضا ولا يجب أن نتستسلم للرضا عن النفس".

واستمر "لقد خضنا طريق رائع حتى الآن في البطولة وواجهنا فرقا كبيرة ونأمل أن نصل إلى النهائي الثالث لنا خلال الخمس سنوات الأخيرة".

وتابع "التدوير في التشكيل؟ بالحديث نيابة عن اللاعبين نحن نشعر بلياقة جيدة والتدوير يمنح الآخرين الفرصة للمشاركة وتقديم أداء جيد، لقد أجرينا تغييرات ولكننا حافظنا على النتائج".

وأضاف "بالنظر إلى مبارتي نصف النهائي السابقتين، لقد صعبنا الأمر على أنفسنا لذلك آمل أن يكون الأمر أسهل قليلا غدا، ولكن في مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أنت تواجه أفضل الفرق في العالم لذلك لن يكون الأمر سهلا".

وتحدث أرنولد عن تمديد تعاقد يورجن كلوب مع الفريق قائلا: "أتمنى أن يكون هذان العامان الإضافيان ناجحان بنفس القدر، نجاحه يزيد في كل عام وقدم أداء مميز حتى الآن ونأمل أن يستمر الأمر كذلك خلال الـ 4 سنوات المقبلة".

وواصل "لقد ضمنا الحصول على لقب بالفعل في الموسم الحالي ولكن عندما نحدق بما بإمكاننا تحقيقه فيمكننا الحصول على أكثر من ذلك بكثير في حالة الفوز بجميع مبارياتنا".

وأتم "أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، فياريال فريق لديه جودة عالية ويمكنه هزيمة فرق من الطراز العالمي ورأينا ذلك أمام بايرن ميونيخ ويوفنتوس، هم يلعبون بأسلوب الطرف المستضعف ولكن يجب ألا نشعر بالثقة الزائدة لأننا فقط أنهينا الشوط الأول من المواجهة والشوط الثاني سيكون مهما".

مواجهة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل على ملعب أنفيلد.

وسيلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الاتحاد.

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