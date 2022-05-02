تقرير: 3 مرشحين لخلافة بوكيتينيو في باريس سان جيرمان

الإثنين، 02 مايو 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق عن طريقة تفكير إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد مع المدرب الجديد.

العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان الحالي لن يكون في القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وفقا لدي مارزيو فإن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في 3 مرشحين محتملين لخلافة المدرب الأرجنتيني في الموسم المقبل.

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رغبة إدارة باريس سان جيرمان الرئيسية كانت التعاقد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق لكن رغبة المدرب الفرنسي تبدو بعيدة قليلا عن تدريب الفريق.

الخيار الأول لدى إدارة فريق العاصمة الفرنسية هو أنطونيو كونتي مدرب توتنام والذي نفى تلك الأحاديث خلال الأسبوع الماضي مشددا على التزامه بتعاقده مع فريقه.

الخيار الثاني هو يواكيم لوف المدرب السابق لمنتخب ألمانيا والذي تركه عقب نهاية بطولة يورو 2020 في الصيف الماضي.

الخيار الثالث هو تياجو موتا لاعب الفريق السابق ومدرب نادي سبيتزيا الإيطالي حاليا.

إدارة النادي لن تتخذ القرار إلا بعد نهاية الموسم الحالي والذي قد يشهد مفاجئة باستمرار بوكيتينيو ولكن نسبة حدوث ذلك تبدو ضعيفة.

بوكيتينيو قاد باريس سان جيرمان في الموسم الحالي لضمان التتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه قبل 4 جولات على نهاية الدوري، بينما أقصي الفريق من دور 16 دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة من ريال مدريد وهي أحد الأسباب الرئيسية في رغبة الإدارة في رحيل المدرب.

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