المدافعون خير وسيلة للهجوم - أرسنال يستعيد المركز الرابع بفوز صعب على وست هام

الأحد، 01 مايو 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

هدف جابريل مع أرسنال أمام وست هام

حقق أرسنال فوزا صعبا في ديربي لندني أمام وست هام بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم روب هولدينج أولا لأرسنال مع الدقيقة 38 بعد عرضية من بوكايو ساكا ورأسية من المدافع الإنجليزي ليوقع على أول أهدافه في البريميرليج.

سبع دقائق بعد ذلك وتعادل جارود بوين لـ وست هام بعد عرضية من فلاديمير كوفال وتسديدة على الطائر من الإنجليزي.

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وفي الشوط الثاني اقتنص جابريل النقاط الثلاث لأرسنال من رأسية بعد عرضية من جابريل مارتينيلي.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 63 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن تشيلسي الثالث ومتقدما بنقطتين على توتنام صاحب المركز الخامس.

على الجانب الآخر، توقف رصيد وست هام عند 52 نقطة في المركز السابع.

ويستعد وست هام يونايتد لمواجهة مصيرية أمام آينتراخت فرانكفورت الخميس المقبل في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد أن خسر المطارق ذهابا في إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.

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