الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

واصل سون هيونج مين الضغط على محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وسجل سون هدفين أمام ليستر سيتي لينفرد بالوصافة من أمام كريستيانو رونالدو ويقلص الفارق مع محمد صلاح إلى ثلاثة أهداف قبل 4 مباريات على نهاية الموسم.

ويلتقي كلا الفريقين في مواجهة مباشرة الأسبوع المقبل ستكون حاسمة لمنافسة ليفربول على اللقب وتوتنام على المربع الذهبي وربما سباق الهداف أيضا.

صلاح سيلعب حتى نهاية الدوري أمام أستون فيلا وساوثامبتون وولفرهامبتون.

على الجانب الآخر، سيلعب سون أمام أرسنال وبيرنلي ونورويتش.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 19 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 17 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول -14 هدفا

هاري كين - توتنام - 13 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 12 هدفا

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا

رياض محرز - مانشستر سيتي - 11 هدفا

بوكايو ساكا - أرسنال - 11 هدفا

ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف

تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 10 أهداف

سميث رو - أرسنال - 10 أهداف

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