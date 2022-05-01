البقاء في الدوري أو الموت - إيفرتون يفوز على تشيلسي في مباراة ملحمية

لم يهبط إيفرتون من قبل لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، والجميع سيستميت لعدم حدوث ذلك من جديد.

المباراة بدأت قبل الأوان في المساء بتواجد جماهير إيفرتون أمام مقر إقامة تشيلسي وإطلاق الألعاب النارية.

صحيفة "ذا صن" البريطانية أفادت أن جماهير إيفرتون أطلقت الألعاب النارية لمدة تجاوزت الساعة ونصف الساعة خارج فندق هيلتون حيث باتت بعثة تشيلسي في ليفربول.

وعملت جماهير إيفرتون على سلب النوم من أعين لاعبي تشيلسي حتى الثالثة صباحًا، قبل مواجهة الفريقين المصيرية.

وفي أرض الملعب، ظهر واضحا أن لاعبي إيفرتون سيحاولون الاستماتة من الناحية البدنية والالتحامات مثلما حدث أمام ليفربول مع فارق الإمكانيات الواضح.

خمس بطاقات صفراء كانت نتيجة ما حدث في الشوط الأول، روديجر وماونت وأزبلكويتا من تشيلسي وكوليمان وديلف من إيفرتون.

دقيقتان بعد بداية الشوط الثاني وقطع جراي الكرة من أمام كريستنسن ليمرر إلى ريتشارلسون الذي فجر ملعب جوديسون بارك بإيداع الكرة الشباك.

إيفرتون أتيحت له فرصة قتل المباراة عن طريق ميكيلينكو ولكه سدد في الشباك من الخارج.

استمات بعدها فريق إيفرتون بقيادة بيكفورد في الحفاظ على نظافة الشباك.

باليد وبالقدم وبالوجه، تصدى بيكفورد لكل هجمات تشيلسي وقاتل مع خط دفاعه لمنع تسديدات ماونت وهافرتز وحتى البدلاء بوليسيتش وزياش.

إيفرتون لم يضمن البقاء بعد ولكنه رفع رصيد للنقطة 32 بفارق نقطتين عن ليدز وبيرنلي مع مباراة أقل للتوفيز.

إيفرتون سيلعب أمام ليستر سيتي وواتفورد وكريستال بالاس وبرينتفورد وأرسنال.

ليدز يونايتد سيواجه أرسنال وتشيلسي وبرايتون وبرينتفورد.

بيرنلي سيلعب أمام أستون فيلا مرتين وتوتنام ونيوكاسل.

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