توتنام يضرب ليستر بالثلاثة ويواصل الضغط على أرسنال في سباق المربع الذهبي

حقق توتنام انتصارا هاما على ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل ليستر سيتي المباراة بعدد كبير من البدلاء في ظل التركيز على إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الخميس المقبل أمام روما الإيطالي.

تقدم هاري كين لـ توتنام أولا من ضربة رأسية في الدقيقة 22 بعد عرضية من سون هيونج مين.

هدف كين هو الـ17 له في شباك ليستر سيتي في 14 مباراة أكثر من أي منافس آخر.

وفي الشوط الثاني، أقحم كونتي ديان كولوسيفيكسي لينشط توتنام مجددا ويسجل الهدف الثاني عن طريق سون هيونج مين مع الدقيقة 60 بعد مجهود فردي مميز من البديل.

وأنهى سون المباراة في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قلص إيهيناتشو الفارق بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 61 في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي سيواجه وست هام اليوم الأحد.

على الجانب الآخر، توقف رصيد ليستر سيتي عند 42 نقطة في المركز الـ11.

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