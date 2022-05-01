نجم وست هام يوضح رأيه في تتويج صلاح بجائزة رابطة النقاد والصحفيين

يؤمن ديكلان رايس نجم وست هام يونايتد بأن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر يستحق التتويج بجائزة رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية كأفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي.

وواصل صلاح كتابة التاريخ لنفسه وظفر يوم الجمعة رسميا بجائزة رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية للمرة الثانية في تاريخه.

وقال رايس لشبكة سكاي سبورتس: "تتويج صلاح بجائزة أفضل لاعب من رابطة النقاد الإنجليزية؟ لقد أسهم في تسجيل 44 هدفا خلال 44 مباراة".

وأضاف الدولي الإنجليزي "بالطبع يستحق الفوز بها".

وظفر صلاح بنسبة 48% من الأصوات ليتفوق على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.

وسجل صلاح 30 هدفا خلال الموسم الجاري من بينهم 22 فقط في الدوري الإنجليزي، وصنع 14 آخرين في كل البطولات.

وكان صلاح توج بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته في موسم 2017-2018.

وبذلك يعادل صلاح إنجاز كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الذي فاز بالجائزة مرتين من قبل عامي 2007 و2008.

فيما يظل تيري هنري قائد أرسنال السابق وهدافه التاريخي أكثر المتوجين بالجائزة بواقع ثلاث مرات.

يذكر أن صلاح هو اللاعب العربي والإفريقي الوحيد الذي نال تلك الجائزة.

لكن يظل صلاح اللاعب الوحيد في تاريخ إنجلترا الذي توج بكل الجوائز الفردية في موسم واحد وحدث ذلك في عام 2018.

إذ أنه خلال تلك السنة توج بجائزة رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية، وأفضل لاعب في العالم من قبل اللاعبين، وأفضل لاعب في العام من قبل الجماهير، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممنوحة من بريميرليج، وأفضل لاعب من رابطة مشجعي كرة القدم، وأفضل لاعب في العام من اتحاد أنصار كرة القدم وهذه هيئة مستقلة.

وأصبح صلاح خلال الموسم الجاري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في الدوري الإنجليزي في ثلاثة مواسم مختلفة.

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