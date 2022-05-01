دي مارزيو يكشف وجهة داروين نونيز المقبلة

الأحد، 01 مايو 2022 - 13:52

كتب : FilGoal

داروين نونيز مهاجم بنفيكا

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير عن وجهة داروين نونيز المهاجم الأوروجواني المقبلة.

داروين نونيز

النادي : بنفيكا

بنفيكا

وحسب دي مارزيو، فإن داروين نونيز سيلعب الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي.

دي مارزيو قال: "داروين نونيز سيلعب في الدوري الإنجليزي. لا أعلم أين، لكنه سيلعب لفريق يحتاج إلى مهاجم من أجل مشروعه الجديد".

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ويقدم داروين نونيز موسما رائعا رفقة بنفيكا. 40 مباراة، سجل فيهم 34 هدفا، وصنع 4 آخرين.

صاحب الـ22 عاما يحتل صدارة هدافي الدوري البرتغالي برصيد 26 هدفا، بجانب 6 أهداف سجلهم في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح نونيز عنصرا أساسيا كذلك في منتخب أوروجواي، إذ سجل هدفين في 8 مباريات دولية خاضها.

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