دي مارزيو يكشف وجهة داروين نونيز المقبلة

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير عن وجهة داروين نونيز المهاجم الأوروجواني المقبلة.

داروين نونيز النادي : بنفيكا بنفيكا

وحسب دي مارزيو، فإن داروين نونيز سيلعب الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي.

دي مارزيو قال: "داروين نونيز سيلعب في الدوري الإنجليزي. لا أعلم أين، لكنه سيلعب لفريق يحتاج إلى مهاجم من أجل مشروعه الجديد".

ويقدم داروين نونيز موسما رائعا رفقة بنفيكا. 40 مباراة، سجل فيهم 34 هدفا، وصنع 4 آخرين.

صاحب الـ22 عاما يحتل صدارة هدافي الدوري البرتغالي برصيد 26 هدفا، بجانب 6 أهداف سجلهم في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح نونيز عنصرا أساسيا كذلك في منتخب أوروجواي، إذ سجل هدفين في 8 مباريات دولية خاضها.

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