تشكيل يوفنتوس – الشاب ميريتي يبدأ لأول مرة.. وبيليجريني أساسي أمام فينيسيا

يبدأ فابو ميريتي قائد فريق تحت 18 عاما، لأول مرة مع الفريق الأول لـ يوفنتوس أمام فينيسيا.

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة فينيسيا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس شهد البدء بـ فابيو ميريتي لاعب الوسط الشاب لأول مرة، وذلك بعد شارك لدقيقتين ثلاث مرات هذا الموسم أمام ساسولو وساليرنيتانا، ومالمو.

من جهة أخرى، يبدأ لوكا بيليجريني كظهير أيسر على حساب أليكس ساندرو، فيما يقود دوسان فلاهوفيتش الهجوم بجانب ألفارو موراتا، وفيديريكو بيرنارديسكي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: تشيزني.

الدفاع: دانيلو – ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – لوكا بيليجريني.

الوسط: أدريان رابيو – دينيس زكريا - فابيو ميريتي.

الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي – دوسان فلاهوفيتش – ألفارو موراتا.