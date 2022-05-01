تشكيل يوفنتوس – الشاب ميريتي يبدأ لأول مرة.. وبيليجريني أساسي أمام فينيسيا

الأحد، 01 مايو 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

فابيو ميريتي لاعب يوفنتوس الشاب

يبدأ فابو ميريتي قائد فريق تحت 18 عاما، لأول مرة مع الفريق الأول لـ يوفنتوس أمام فينيسيا.

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة فينيسيا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس شهد البدء بـ فابيو ميريتي لاعب الوسط الشاب لأول مرة، وذلك بعد شارك لدقيقتين ثلاث مرات هذا الموسم أمام ساسولو وساليرنيتانا، ومالمو.

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من جهة أخرى، يبدأ لوكا بيليجريني كظهير أيسر على حساب أليكس ساندرو، فيما يقود دوسان فلاهوفيتش الهجوم بجانب ألفارو موراتا، وفيديريكو بيرنارديسكي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: تشيزني.

الدفاع: دانيلو – ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – لوكا بيليجريني.

الوسط: أدريان رابيو – دينيس زكريا - فابيو ميريتي.

الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي – دوسان فلاهوفيتش – ألفارو موراتا.

الدوري الإيطالي يوفنتوس فابيو ميريتي
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