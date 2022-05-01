مؤتمر موسيماني: هذه مشكلة الأهلي الأبرز.. والفرق التي تنافسنا على الدوري سنفوز عليهم

اعترف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بوجود مشكلة عقم تهديفي يعاني منها فريقه رافضا القول بإن هناك سوء في الأداء بقدر ما هو عدم القدرة على استغلال الفرص.

وتعادل الأهلي مساء السبت مع سيراميكا كليوباترا إيجابيا بهدف لمثله في مباراة أقيمت بملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "نعم لدينا مشكلة في تسجيل الأهداف ولكن يجب أن نحلل كل شيء لنعرف لماذا لا نسجل".

وواصل "في آخر مباراتين وجدنا صعوبات، واليوم مباراة سيراميكا كانت نسخة من مواجهة طلائع الجيش ومن الصعب جدا أحيانا اللعب لأن بعض الفرق تدافع بـ6 لاعبين وأمامهم 4 وعلينا احترام ذلك".

واستدرك المدرب الجنوب إفريقي "لكننا خلقنا الكثير من الفرص لكننا لم نستغلها حتى ضد طلائع خلقنا الفرص ولم نسجل وهذه هي المشكلة".

وأردف "سنحاول إصلاح ذلك".

وبسؤاله عن أن أدء الأهلي كان سيئا رد موسيماني "الأداء لم يكن سيئا في آخر مباراتين بقدر عدم تسجيل الأهداف، خلقنا الفرص ولم نسجلها، أحترم وجهة نظرك أننا لا نلعب جيدا لكن الأداء السيئ هو عدم خلقك للفرص وهو ما لا يحدث".

وشدد "نستحوذ على الكرة بنسبة ونجعل المنافسين يعودون للخلف وقلقي الوحيد هو عدم استغلال الفرص وتحويلها لأهداف".

وعن المنافسة على لقب الدوري قال: "الدوري لم ينته بعد وأتفهم فقداننا للعديد من النقاط مؤخرا أنا رجل محترف وأرى الوضع جيدا وأعرف أن هناك شعورا بالقلق".

واستدرك "لكن بعد الهزيمة ضد المصري سألتمونني ماذا ستفعل ضد الرجاء؟ وقلت إننا سنفوز وسجلنا هدفين في مصر وأهدرنا الفرص وذهبنا للمغرب وسجلنا هدفا وأهدرنا ركلة جزاء".

وعاد موسيماني وكرر مرة أخرى "لكن نعم نحن لا نسجل أهدافا من الفرص التي نخلقها.

وشدد "وايضا النقد يعطيني دوافع ويحمسني أنا ولاعبيني".

وأتم موسيماني حديثه "والفرق التي تنافسنا على الدوري سأفوز عليهم".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك المتصدر وللمارد الأحمر مباراتين أقل.