مواعيد مباريات الأحد 1-5-2022 والقنوات الناقلة – الزمالك.. دربي لندني وقمم إيطالية حاسمة

الأحد، 01 مايو 2022 - 10:24

كتب : FilGoal

سيف الجزيري يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد المصري

يبدأ اليوم بـ يوفنتوس في إيطاليا، يونتهي بـ الزمالك أمام إيسترن كومباني في مصر.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 1 مايو 2022، والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

في مصر، ستقام ثلاث مباريات في ختام شهر رمضان.

الزمالك يلاقي إيسترن كومباني الساعة التاسعة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويلعب المصري مع المقاولون العرب الساعة التاسعة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا، يلعب بيراميدز مع الجونة الساعة التاسعة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

الدوري الإنجليزي

ونعود إلى البداية. توتنام سيلاقي ليستر سيتي الساعة الثالثة مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

وفي نفس التوقيت، يلعب إيفرتون مع تشيلسي عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي الخامسة والنصف مساء، يحل أرسنال ضيفا على وست هام يونايتد في دربي لندني مصغر عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

وستكون بداية اليوم من إيطاليا، إذ يلتقي يوفنتوس مع فينيسيا الساعة الثانية عشر والنصف مساء عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

وفي الثالثة مساء، يلعب ميلان مع فيورنتينا في مباراة هامة بصراع المنافسة على اللقب.

ثم يحل إنتر ميلان ضيفا على أودينيزي في السادسة مساء، قبل أن يلعب روما مع بولونيا الساعة التاسعة إلا ربع مساء.

الدوري الإسباني

ورغم حسم الدوري الإسباني إلى ريال مدريد رسميا، لكن المنافسة على باقي المقاعد لم تنته بعد.

ويلعب برشلونة مع ريال مايوركا الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري التركي

وأخيرا، يلعب مصطفى محمد رفقة جالاتا سراي ضد سيفاس سبور الساعة السابعة والنصف مساء بالدوري التركي.

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