هيثم شعبان: حزين لخسارة نقطتين أمام الأهلي وكنا نستطيع الفوز

الأحد، 01 مايو 2022 - 01:10

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يرى هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا أن فريقه كان يستطيع تحقيق الفوز على الأهلي بدلا من التعادل.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري، التي أقيمت بملعب المقاولون العرب.

وقال هيثم شعبان في المؤتمر الصحفي: "تدربنا على اللعب بشكل دفاعي أمام الأهلي والاعتماد على المرتدات ونجحنا في هذه الطريقة المختلفة عن أسلوب لعب الفريق".

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وأضاف "اعتمدنا على قدرات محمد إبراهيم في الهجمات المرتدة ليبدأ اللعب من جانب الملعب وأن يستقبل باسم مرسي الكرات في العمق وكان من الممكن أن نسجل أكثر من هدف أمام الأهلي".

وأكمل "الروح ودعم الإدارة هي سبب الظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز على بيراميدز والتعادل مع الأهلي".

وأتم تصريحاته "حزين لخسارة نقطتين أمام الأهلي وحتى الآن لم أشاهد إعادة ركلة جزاء الأهلي وأعتقد أن اللعبة بها شك ولكني لا أحب الحديث عن التحكيم".

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