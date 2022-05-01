الدوري المغربي - الوداد يعلن إصابة مؤيد اللافي بقطع في أربطة الركبة

أعلن نادي الوداد المغربي إصابة لاعبه مؤيد اللافي بقطع في الرباط الخارجي للركبة أمام الجيش الملكي في الدوري المغربي والتي انتهت بفوز الوداد بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر الوداد جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 49 نقطة من 22 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الرجاء.

وجاء بيان الوداد المغربي كالتالي:

"بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي جمعت يوم أمس الجمعة، نادي الوداد الرياضي بنادي الجيش الملكي، أجريت مجموعة من الفحوصات الطبية للاعب مؤيد اللافي، مباشرة بعد نقله إلى المصحة".

"وأظهرت نتائج الفحوصات، تعرضه لقطع على مستوى الرباط الخارجي للركبة، سوف يجري اللاعب يوم غد الأحد، فحوصات إضافية بالرنين المغناطيسي، للتأكد من حجم الإصابة، وبذلك تحديد مدة غيابه".

"كل مكونات الوداد الرياضي تتضامن مع اللاعب وتتمنى له الشفاء والعودة للدفاع عن ألوان النادي".

ويلعب الوداد أمام بترو أتليتكو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة الأهلي مع وفاق سطيف في المباراة النهائية.

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