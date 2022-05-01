الدوري المغربي - الوداد يعلن إصابة مؤيد اللافي بقطع في أربطة الركبة

الأحد، 01 مايو 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

إصابة مؤيد اللاقي لاعب الوداد أمام الجيش الملكي

أعلن نادي الوداد المغربي إصابة لاعبه مؤيد اللافي بقطع في الرباط الخارجي للركبة أمام الجيش الملكي في الدوري المغربي والتي انتهت بفوز الوداد بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر الوداد جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 49 نقطة من 22 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الرجاء.

وجاء بيان الوداد المغربي كالتالي:

أخبار متعلقة
بهدفه في سيراميكا.. الأهلي ينهي صيامه التهديفي لمدة 325 دقيقة في الدوري الدوري المصري - أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك مع إيسترن كومباني الانتصار الأول لعماد النحاس.. الاتحاد يدمر غزل المحلة بثلاثية جميلة في الـ+100.. الأهلي ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع سيراميكا كليوباترا

"بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي جمعت يوم أمس الجمعة، نادي الوداد الرياضي بنادي الجيش الملكي، أجريت مجموعة من الفحوصات الطبية للاعب مؤيد اللافي، مباشرة بعد نقله إلى المصحة".

"وأظهرت نتائج الفحوصات، تعرضه لقطع على مستوى الرباط الخارجي للركبة، سوف يجري اللاعب يوم غد الأحد، فحوصات إضافية بالرنين المغناطيسي، للتأكد من حجم الإصابة، وبذلك تحديد مدة غيابه".

"كل مكونات الوداد الرياضي تتضامن مع اللاعب وتتمنى له الشفاء والعودة للدفاع عن ألوان النادي".

ويلعب الوداد أمام بترو أتليتكو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة الأهلي مع وفاق سطيف في المباراة النهائية.

اقرأ أيضا

الأهلي ينجو من الهزيمة أمام سيراميكا

هزيمة جديدة للإسماعيلي في الدوري

تعرف على حكم الزمالك وإيسترن كومباني

تعديل في طاقم تحكيم الأهلي ووفاق سطيف

تعرف على قائمة الزمالك ضد إيسترن كومباني

الوداد المغربي الدوري المغربي
نرشح لكم
حوار في الجول - حارس وفاق سطيف: الأهلي ليس أقوى كثيرا من الترجي.. والشناوي كان يمكنه اللعب في أوروبا طائرة خاصة تنقل وفاق سطيف لمواجهة الأهلي رئيس وفاق سطيف: نواجه الأهلي بدون ضغوطات دوري أبطال آسيا - الهلال يتذوق الهزيمة الأولى مع دياز.. ومواجهات قوية في ثمن النهائي دوري أبطال آسيا - مصطفى فتحي يصنع 3 أهداف في سقوط التعاون بخماسية.. وساسي يسجل مع الدحيل تقرير: رتوش بسيطة تفصل دورتموند عن الجزائري بن سبعيني جمال بلماضي مستمر مع منتخب الجزائر انتهت أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(0) شباب بلوزداد.. الوداد إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
أحمد محسن لـ في الجول عن ركلة جزاء الأهلي: تاو لمس الكرة بيده واستحققت خطئا ضد محمد محمود 2 دقيقة | الدوري المصري
أزمة بين ريال وأتليتكو مدريد بسبب "الممر الشرفي" بعد ما حدث في 2014 50 دقيقة | الدوري الإسباني
هيثم شعبان: حزين لخسارة نقطتين أمام الأهلي وكنا نستطيع الفوز 53 دقيقة | الدوري المصري
بدفع 52 ألف فرانك - الهلال يواصل تصعيد قضيته ضد كاف بخصوص حضور الجماهير لمباراة الأهلي 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جاريث بيل يوضح سبب غيابه عن احتفالات ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري ساعة | الدوري الإسباني
باسم مرسي: هدفنا كان الفوز أمام الأهلي.. واعتدت التسجيل أمام الأحمر ساعة | الدوري المصري
عماد النحاس: هذا سبب شعور اللاعبين بالخوف أمام المحلة رغم التقدم ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: هذه مشكلة الأهلي الأبرز.. والفرق التي تنافسنا على الدوري سنفوز عليهم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 2 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022