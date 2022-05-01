بهدفه في سيراميكا.. الأهلي ينهي صيامه التهديفي لمدة 325 دقيقة في الدوري

الأحد، 01 مايو 2022 - 00:23

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

أنهى الأهلي صيامه التهديفي في مباريات الدوري المصري بعدما نجح في هز شباك سيراميكا كليوباترا.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري، التي أقيمت بملعب المقاولون العرب.

ولم يسجل الأهلي أي أهداف في الدوري لمدة 325 دقيقة خلال المباريات السابقة.

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وكان آخر هدف للأهلي في الدوري بقدم لويس ميكيسوني في الدقيقة 35 أمام الاتحاد السكندري.

قبل أن يخسر الأهلي بهدف دون رد أمام المصري، ثم يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش.

وأخيرا نجح الأهلي في التسجيل أمام سيراميكا كليوباترا ولكن في الوقت بدل الضائع من المباراة.

هدف الأهلي جاء في الدقيقة 100 بعد نهاية الوقت الأصلي وأثناء الوقت بدل الضائع.

ولهذا يكون الأهلي أنهى صيامه التهديفي بعد 325 دقيقة في الدوري، مع الاعتبار أن الهدف جاء في الدقيقة 90 لعدم احتساب الوقت بدل الضائع ضمن دقائق الصيام عن التهديف.

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ويسعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

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