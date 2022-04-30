جوندوجان: كل مبارياتنا حتى نهاية الموسم نهائيات.. وهذا أصعب ما واجهناه أمام ليدز

شدد الألماني إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي على أن كل مباريات الفريق حتى نهاية الموسم ستكون بمثابة النهائيات.

وفاز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوندوجان في تصريحات لشبكة شكاي سبورتس: "لقد كان اختبارا كبيرا، بدأ ليدز المباراة بكثافة كبيرة وصعبوا الأمور علينا. الهدف الأول ساعدنا كثيرا، بعد الهدف الثاني أصبح بإمكاننا تحريك الكرة بشكل أفضل وخلق الفرص".

وواصل عن إنقاذه لفرصة خطيرة في بداية المباراة "المفتاح هو عدم الذعر في هذه المواقف. أنا لست الأسرع ولكنني تمكنت من العودة ومواجهة الكرة. دفاعيا، تمكنا من منع الكثير من التسديدات اليوم. المباراة المقبلة في مدريد ستكون حاسمة".

واستكمل عن لعب ليفربول للمباريات أولا "الأمر دائما صعب، علينا إدارة هذه المواقف. أحيانا سيلعبون أولا وفي بعض الوقت سنبدأ نحن باللعب. المسؤولية موجودة دائمًا للفوز بجميع المباريات. كل المباريات نهائية الآن".

وواصل "كانت المرة الأولى التي ألعب فيها هنا. الجمهور مذهل، إنه ناد تاريخي كبير. حتى بعد صافرة النهاية كان الجو رائعا".

واستطرد "من الصعب دائما اللعب ضد هذا الفريق، لأنهم يلعبون دائما بهذه الكثافة والحدة، وكان من الواضح أن تسجيل الهدف الأول كان ميزة كبيرة لنا بعد ذلك".

وأتم "كل مباراة تبدو وكأنها مباراة نهائية في الوقت الحالي وكل مباراة لها صعوباتها الخاصة. يجب أن نكون مستعدين للتحدي".

ويلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد الأربعاء المقبل لحساب إياب الدور نصف النهائي بعد أن فاز في ملعب الاتحاد ذهابا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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