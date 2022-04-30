بعد الهزيمة من أستون فيلا.. نورويتش أول الهابطين للدرجة الأولى

السبت، 30 أبريل 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

احتفال داني إنجز وواتكينز بالهدف في مرمى نورويتش

أصبح نورويتش سيتي أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي بشكل رسمي بعد الهزيمة أمام أستون فيلا.

وحقق أستون فيلا الفوز على نورويتش بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أولي واتكينز بالهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة الـ 41 مستغلا خطأ المدافع لينفرد ويسدد كرة قوية في سقف الشباك.

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وأنهى داني إنجز آمال نورويتش بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 93 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

نورويتش والذي صعد مؤخرا للدوري الإنجليزي الممتاز أصبح أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى قبل ثلاث جولات على النهاية.

واحتل نورويتش المركز الأخير في جدور الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب بيرنلي صاحب المركز الـ 17 الذي لا يؤدي للهبوط.

بينما ارتفع رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 40 في المركز الـ 13.

نورويتش سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز
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