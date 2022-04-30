اكتملت مجموعة أنشيلوتي.. ريال مدريد يهزم إسبانيول ويحسم الدوري الإسباني للمرة الـ 35

أكمل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مجموعته من الألقاب بعد حسم فريقه للدوري الإسباني بشكل رسمي.

أنشيلوتي أصبح المدرب الأول في التاريخ الذي يحقق كل من الدوري الإسباني، والإيطالي، والإنجليزي، والفرنسي والألماني.

وحقق ريال مدريد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف ريال مدريد في المباراة كل من كريم بنزيمة، وماركو أسينسيو ورودريجو جويس الذي سجل هدفين.

فوز ريال مدريد حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي للمرة الـ 35 في تاريخه قبل أربع مباريات على النهاية.

التشكيل

بدأ كارلو أنشيلوتي المباراة بتشكيل مكون من لاعبيه البدلاء بسبب الاستعداد لمباراة إياب دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ضغط ريال مدريد من البداية لتسجيل الهدف الأول وكاد ماريانو دياز أن يسجل برأسية ولكنها ارتدت من القائم.

ومرة أخرى كاد ماريانو أن يسجل في الدقيقة الـ 22 برأسية جديدة ولكنها جاءت فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ 33 سجل رودريجو الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 43 مستغلا تمريرة من مارسيلو ليمر بشكل رائع ويضع كرة أرضية في الشباك خادعت حارس المرمى دييجو لوبيز.

وفي الشوط الثاني استمر ريال مدريد في الضغط وسجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة نفذت بشكل مثالي وانتهت بتمريرة رائعة من كامافينجا لأسينسيو الذي انفرد وسدد في المرمى بقدمه اليمنى.

وفي الدقيقة الـ 71 سجل إيسكو الهدف الرابع بعد تمريرة من بنزيمة ابعد دخول الثنائي كبديل ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود رودريرجو في حالة تسلل وتداخله في الهجمة.

وعاد بنزيمة لتسجيل الرابع بنفسه تلك المرة في الدقيقة الـ 80 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من فينيسويس جونيور.

ريال مدريد حقق لقب الدوري الإسباني قبل نهايته بأربع جولات لأول مرة منذ عام 1990.

وسجل رودريرجو أربعة أهداف خلال الخمسة مباريات الأخيرة وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله بقميص الفريق في الـ 79 مباراة السابقة.